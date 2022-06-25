Одиннадцать кошек и котов приютила у себя добрая петрозаводчанка

В Древнем Египте кошка считалась священным животным. Ей поклонялись, словно божеству. А в Петрозаводске ровно 20 лет назад бездомные кошки порой бродили по помойкам, и люди на это смотрели без сочувствия. И лишь Наталья Ивановна Калиниченко с таким положением дел мириться не собиралась. Именно поэтому у нее дома было настоящее кошачье царство!

Малышка, Маркиза, Ника, Мурзик, Фен, Пушок, Кузя, Гуфа, Гриня, Федька и Афанасий – всего у нее было 11 кошек и котов. Любовь к животным Наталья Ивановна унаследовала от матери. Та, по ее словам, не могла пройти мимо бездомного зверка, не покормив его. А Наталья Ивановна стала не просто подкармливать, но и проносить животных домой.

«Мое кошачье царство началось с Мурзика, - рассказала хозяйка. – Мы его подобрали в подъезде. Вместе с блюдечком молока. Кого-то взяли с улицы. А кто-то у нас уже здесь родился. Мы подбирали тех, кого хозяева выбросили. Переезжали и выбросили».

Многие хозяева кошек знают, какими привередливыми могут быть их любимцы. Одни едят только мясо. Другие не признают ничего, кроме «Вискаса». Наталья Ивановна кормила свой выводок просто: «Рыбой да кашей. Варю пятилитровую кастрюлю. На три дня им. Два раза в день кормлю. Я иду домой, а некоторые уже слышат, что я иду. Уже у дверей стоят». В честь приезда съемочной группы все семейство кошачьих угостили сыром. А так в этом семействе привередничать было не принято. Пока капризничаешь – твою порцию в мгновение ока слопают соседи. Да еще и проверят – нельзя ли чем-то поживиться на хозяйском столе. Среди всех котов и кошек Кузьма был самым талантливым. Он научился открывать духовку и снимать крышки со сковородок. По словам Натальи Ивановны, он даже выучился произносить слово «мама». Но при включенной камере делать этого не стал.

Кошки, как люди. Иногда случается, что и заболевали. И в семье Калиниченко за десять лет научились справляться со всеми кошачьими недугами. Например, немалый ветеринарный опыт они приобрели, выхаживая крошечного подкидыша, который потом превратился в красавицу Маркизу. Среди котов и кошек повзрослела дочь Натальи Ивановны – Мария. Росла внучка Ксюша. Наталья Ивановна говорила, что это подрастает её смена. Ведь остальные родственники и друзья такую любовь к животным, мягко говоря, не понимали. Содержать кошачье семейство было нелегко.

На перекрестке Гоголя-Красноармейская произошло ДТП, в котором погиб человек. Но случилось это не в результате обычного столкновения, которые часто происходили на этом злополучном перекрестке. Все было гораздо хуже. В 8.15 утра водитель остановил свою машину и вышел из нее. В это время на бешеной скорости мимо проехал другой автомобиль. Сбив вышедшего человека, он без остановки помчался дальше. От удара водитель «восьмерки» упал на капот, ударился головой об асфальт. От полученных травм скончался на месте. Это ДТП послужило поводом, чтобы всерьез поговорить о ситуации на дорогах.

С начала года в республике в разных ДТП скончалось 36 человек, из них шестеро – дети. Травмированы были 327 человек. Данные свидетельствовали о том, что большинство правонарушений происходит по вине водителей.

«У нас 70% - это наезды на пешеходов, - сказал Геннадий Кузьмин, начальник УГИБДД по РК. – Начинаешь разбираться – и в 99% случаев водитель мог сделать все! Но он не сделал ничего. Вплоть до таких объяснений – «Я увидел, что человек стоит посреди дороги. Ну и что?» Или «Человек лежит на дороге. Я постарался проехать так, чтобы его мостом не задеть».

С 1 июля в стране ввели новый Административный кодекс. Решили, что водительское удостоверение не будут изымать до уплаты штрафа. И если раньше было четыре состава правонарушений, то стало десять. Теперь водитель мог лишиться прав за обгон по встречной полосе, за непропуск машин со спецсигналами, за многое другое. Появилось и еще одно новшество, о котором рассказал Кузьмин: «Это оформление ДТП с материальным ущербом. Сейчас вина будет устанавливаться в суде. То есть мы только оформляем ДТП, составляем схему, очевидцев опрашиваем. Протокол не составляем. По запросу суда высылаем материалы в суд. Где принимают решение, кто виновен в этом происшествии, и кто будет выплачивать ущерб (тогда еще не было обязательного страхования)». Так что у работников ГИБДД работы прибавилось. Однако штат остался прежним.

Таким было 24 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.