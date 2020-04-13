В столовой в здании правительства Карелии накормили малоимущих

В Петрозаводске ровно 20 лет назад о малоимущих заботились всерьез. Одна за другой открывались благотворительные столовые. Чаще всего там могли поесть дети из малообеспеченных семей. Подобные столовые действовали в конце девяностых — начале двухтысячных уже практически на всей территории столицы Карелии. Особенностью нового заведения общепита стало то, что расположилось оно прямо в центре города. Оказалось, что и в этом, на первый взгляд благополучном районе были семьи, которые нуждались в помощи. Другая особенность новой благотворительной столовой была в том, что расположилась она в здании карельского правительства. Республиканские чиновники любезно согласились потесниться для того, чтобы в их столовой смогли обедать дети из малообеспеченных семей. Инициатором этой благотворительной акции стало карельское отделение Российского Детского фонда. «Дети, воспитание детей — это наше общее дело, - сказал на открытии столовой поэт и публицист Марат Тарасов. - Они наше будущее. И делая этот маленький добрый шаг, мы думаем о нашем собственном будущем».

Деньги на обеды, а каждый стоил порядка 25 рублей, выделило руководство петрозаводского хлебозавода «Сампо». Его директор Владимир Собинский пояснил: «У нас состоялось много разговоров и с руководителями других крупных предприятий, думаю, что многие из них присоединятся в этом вопросе. Думаю, что наши дела закончатся не только вот этой столовой, но и другими интересными и полезными для молодежи делами».

В течение апреля ежедневно 15 детей из школ №№ 18 и 30 города Петрозаводска будут обедать в министерской столовой. Предполагалось, что с мая их сменят 7 человек из 25-ой школы. Еще 8 ребят организаторы намерены были пригласить в следующем месяце прямо с улицы — тех, кто попрошайничает в магазинах и у ларьков. Польза нового начинания карельского отделения фонда для детей была очевидна. Однако, можно предположить, что не будет оно лишним и для чиновников республиканского правительства. Во-первых, они получили возможность стать ближе к народу, во-вторых, смогли ежедневно воочию наблюдать тех, на благо кого они призваны трудиться.

70 лет назад на карельской земле обрели свою вторую родину ингерманландские финны. Оторванные от своих корней, они нашли в себе силы начать жизнь заново, сумели сохранить национальное самосознание. В Центре национальных культур весной 2000 года прошло собрание ингерманландского Союза финнов Карелии, посвященное 10-летию создания этого общества у нас в республике. История этого народа полна боли, страдания и невосполнимых утрат.

Все самые страшные эксперименты сталинского режима они испытали на себе. Вслед за многими малыми народами, населявшими Советский Союз, ингерманландские финны были выгнаны из родных мест и рассеяны по просторам нашей необъятной страны. В 1949 году для поднятия лесной промышленности неблагонадежных российских финнов пригласили в Карелию. Так они обрели свою вторую родину. И только после перестройки, в 1990 году стало возможным создание ингерманландского Союза финнов в Карелии. С тех пор возрождение национальной культуры, сохранение национального финского языка, стали приоритетными направлениями в деятельности Союза.

Благодаря их усилиям в Петрозаводске была создана финно-угорская школа Около 120 человек в год обучалось родному языку. Но самой большой победой общество считало политическую реабилитацию своего народа. «Мы сохранили все-таки здесь свое «финство». Скажем так, гораздо больше, чем где-либо в других регионах, где члены нашего народа были разбросаны», - сказал И.А.Муллонен, председатель этого Союза. В те годы Союз насчитывал около тысячи человек. В основном это были пожилые люди, которые у нас, на карельской земле, вырастили детей и внуков. Жители Карелии считают ингерманландских финнов своим коренным народом, внесшим бесценный вклад в науку, искусство и культуру нашей республики.

Таким было 13 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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Фото: biwork.ru