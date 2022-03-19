Редкий котенок появился на свет в Петрозаводске

В Карелии впервые родился донской сфинкс. Случилось это ровно 20 лет назад. Это редкая, элитная порода кошек. Все, жившие тогда в нашей республике сфинксы, до сей поры были привозные. Цезарь Ангелор появился на свет, как рождественский подарок – 31 декабря. Мама начала рожать в девять утра и справилась с этой задачей сама, и достаточно быстро. Сейчас малышу уже два с половиной месяца. Он самостоятельно ходил в лоток, играл и ел с большим аппетитом. Ест, как утверждали хозяева, абсолютно все. Но как элитный кот был не прочь побаловать себя пирожными. Хозяйкой кошки была петрозаводчанка Виктория: «Порода эта дорогая. Говорят, что в Санкт-Петербурге сейчас на них бум, и они там очень дорого стоят».

У нас бума на сфинксов пока не было. В Петрозаводске в те годы проживало всего четыре донских сфинкса. Из них только один – кот. Он же папа петрозаводского первенца. Все остальные кошки были завезенные. Хозяева Цезаря хотели бы оставить его на родине. «И я, и клуб, в котором мы состоим, хотели бы, чтобы этот котенок остался в Петрозаводске. Потому что его оценили, как шоу-класс. Это будет хороший экземпляр для разведения, для выставок. И хотелось бы, чтобы он остался в нашем городе», - сказала Виктория. Так что те, кто хотел завести элитного кота, да еще и чрезвычайно практичного в домашних условиях, была такая возможность. Рассказывайте о своих питомцах-сфинксах, пишите в комментариях! Возможно, как раз у вас воспитываются отпрыски этого великого Цезаря.

Газете «Вести Карелии» ровно 20 лет назад исполнился год со дня рождения. Коллектив издания отметил это событие широко, пригласив коллег из других СМИ. Тогда мы жили в стремительное время: один год – это был срок, за который, как утверждали профессионалы, печатный орган средств массовой информации успевал пройти не только первые уровни – детство и юношество, но и стать совершеннолетним. Возглавлял в те годы издание Алексей Осипов, который много лет стоял у руля «Ленинской правды», «Северного курьера»: «В таком насыщенном информационном поле, как сегодня, появление новой газеты – это риск. Устоит она или не устоит… Мне кажется, что за прошедший год удалось редакционному коллективу, учредителям удержаться в рамках информационного поля. Занять свое достойное место».

На день рождения поздравить коллег пришли самые близкие друзья издания. В том числе делегаты от правительства республики, которыми стали Андрей Раев и Андрей Манин. Последний пошутил: «Мы живем в непростое время (тогда шла предвыборная кампания – прим.ред.), и любой подарок рассматривается, как подкуп избирателя либо агитация за кандидата. Поэтому официально мы можем предложить вам только фотоальбом от Майстермана!» Поздравительные речи перемежались эстрадными номерами шоуменов из «Фабрики грез». Именинники следовали народной мудрости – хочешь что-нибудь сделать хорошо, сделай это сам. Звучали тосты «За понимание!» Это очень важно и по нынешним временам. Спустя непродолжительное время газета пережила изменения, уйдя в интернет, где существует до сих пор.

Таким было 19 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.