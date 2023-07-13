Помахать подаренной саблей всласть мэру Петрозаводска не довелось

Подарки к 300-летнему юбилею Петрозаводска, который мы отмечали ровно 20 лет назад, оказались столь интересными и многочисленными, что скрывать их от публики посчитали непростительным. Пришлось организовать целую выставку! Открывая необычную экспозицию в Городском выставочном зале, мэр Петрозаводска Виктор Масляков подчеркнул ее ценность для подрастающего поколения.

В целом на выставке было представлено более сотни подарков. Дарители – это многочисленные гости из городов России, дальнего и ближнего зарубежья. В основном это были картины, выполненные, впрочем, в разной технике, но приблизительно одного содержания. Виктор Масляков признался, что для него наиболее ценные подарки те, в которых чувствуется теплота человеческих рук. Деревянное панно, ваза ручной работы – это от побратимов из Финляндии и Дулута. А один памятный знак сделал специально к юбилейной дате мастер из Армении. Посмотрите, какая красота! Саблю преподнесли от командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Правда, помахать саблей всласть Виктору Николаевичу не удалось. Все подарки должны были быть аккуратно сложены по описи и убраны до следующей выставки.

Наиболее ценными являлись книги – Золотая летопись и Золотая книга. Смотритель выставки сказала, что цены они не имеют – не только потому, что отделаны золотом. А самая большая гордость — это орден Петра Великого, который вручили городу за выдающиеся заслуги, способствующие укреплению величия и славы России. Все это многообразие подарков можно было увидеть всего пару недель.

В командировку в Томск, где проходила организованная Центром гендерных исследований встреча, на которой обсуждались темы лидерства и партнерства женщин, отправилась съемочная группа телеканала «Ника Плюс». По ходу поездки нашим журналистам удалось пообщаться с работниками легендарного телеканала «ТВ-2». Этот Томский канал был ровесником телекомпании «Ника». Первая передача в эфир вышла в Томске в мае 1991 года, в том же году и Александр Колобов вышел в эфир на Кукковке. «ТВ-2» затем стал частью медиа-холдинга, кроме новостного местного телеканала в него входило еще два телеканала, четыре радиоканала, была своя доля в газетах и большое рекламное агентство.

В студии «ТВ-2» редактору «Ники» Светлане Пушкиной довелось выступать по программе семинара «Альтернативные стратегии продвижения женского лидерства в СМИ», который тогда проходил в Томске и куда в том числе пригласили специалистов из Карелии. Студия Светлане Пушкиной понравилась: небольшая, но оборудована самой современной техникой. Тамошним работникам обещали, что вскоре о тесноте они смогут забыть – для них готовились новые помещения. Кстати, на «ТВ-2» в Томске ни один человек не выходил в эфир без подготовки у стилиста. Там была оборудована гримерная (чего в те годы на «Нике» не было, и что сразу отметила, как плюс, Светлана Пушкина). Гример Ирина заслужила множество добрых слов от карельской журналистки.

Главным редактором на «ТВ-2» был Виктор Мучник. Кандидат наук, тогда он успевал еще и читать курс «История средних веков» в университете. Он поделился своими соображениями о развитии коммерческого телевидения:

«Думаю, что должно быть государственное телевидение, это нормально, что в стране есть государственное телевидение. Возможно существование публичного, общественного телевидения, которые существует за счет взносов телезрителей. И должно быть коммерческое телевидение. При этом хочется, чтобы все телевидения находились в равных условиях с точки зрения конкуренции. Пока этого нет. В то же время стоит заметить, что коммерческим телекомпаниям, которым живется непросто, они сумели за эти десять лет выжить. Многие сумели укрепиться».

Виктор Мучник говорил в том числе и о телеканале, которым руководил, ведь их «ТВ-2» тоже укрепился, имея в три раза меньше сотрудников, чем на государственном телевидении Томска, при равных объемах вещания.

Таким было 13 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.