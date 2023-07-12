Профессиональным рыболовам Карелии построили современный траулер

На Петрозаводском предприятии «Судоверфь Плюс» ровно 20 лет назад был спущен на воду новый рыболовецкий траулер «Геннадий Мишин». Он стал первым судном за многие годы, построенным для карельского рыболовецкого флота. Команда этого судна намеревалась ловить рыбу в Ладожском и Онежском озерах, а также на Белом море.

Рыболовецкие траулеры в Карелии не строились тогда много лет. А это был еще и модернизированный корабль.

«Это судно совершенно новое – с новой промысловой схемой, с новыми условиями жизни экипажа, с новыми техническими данными», - сообщил Виталий Карпенко, генеральный директор предприятия. Заказчиком судна выступил «Карелрыбфлот», ему хотелось получить судно, которое могло бы обеспечить работой карельских рыбаков и в Белом море, и на наших крупнейших озерах.

«В наше время не очень просто с биологическими океаническими ресурсами, - отметил Игорь Зубарев, генеральный директор Акционерного общества «Карелрыбфлот». – У нас достаточно рыбы в наших водоемах, чтобы загрузить круглогодичной работой, за исключением зимнего периода, это судно».

В те годы, когда «Карелрыбфлот» фактически являлся банкротом, закончить этот проект ему было совсем не просто. Но все же от закладки судна до спуска его на воду прошло чуть меньше года.

«Мы изыскали за счет собственных средств, а в самый трудный момент нам подставило плечо правительство Карелии, в лице комитета по рыболовству, - поделился Зубарев. – Нам было выделено более 600 тысяч рублей дополнительно, чтобы мы закончили этот проект». Стоимость всего проекта – почти полтора миллиона рублей. Чиновники надеялись, что этим судном как бы была обозначена закладка целой серии судов, которые смогли бы трудиться в наших морях и озерах. На спуске судна на воду присутствовали дочери Геннадия Мишина, чьим именем назвали судно. Он был когда-то директором объединения «Карелрыбпром». Они выразили благодарность тем, кто принял такое решение – чтобы этот корабль носил имя их отца.

Кто бороздил разные моря и знал толк в кораблестроении – так это император Петр Первый. Основные торжества по случаю 300-летия Петрозаводска отгремели, и все же к юбилею продолжали дарить подарки, проходить знаковые события. Выставка, посвященная двум городам, носящим имя Петра Первого и одновременно отмечающим дни рождения, открылась в Музее ИЗО.

Карельский Музей изобразительных искусств подготовил выставку «Два града Петровых» к юбилеям двух таких разных, но и таких близких по духу городов России.

«Эта разница, с одной стороны, которая есть в работах художников, и она безусловно чувствуется, - она не до такой степени ярко выражена, потому что очень многими историческими, культурными связями и даже жизненными Петербург и Петрозаводск связаны, переплетены друг с другом. На этой выставке мы стремились как раз выявить вот это – общее», - сказала на открытии Надежда Воронина, автор выставки.

В экспозиции были представлены работы мастеров 18-20 вв. Было много произведений карельских авторов. Все художники каждый по-своему видели эти два города. Михаил Гольденберг, который в те годы работал не в Национальном музее, а в системе образования, сказал: «Искусство очень четко отразило историческую ипостась этих двух градов Петровых». Санкт-Петербург на картинах был представлен не только как город прекрасной архитектуры, но и как крупный современный мегаполис, а Петрозаводск – как тихий провинциальный городок. На выставке большое внимание было уделено и личности Петра Первого, основателя двух северных городов.

Таким было 12 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.