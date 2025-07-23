Пенсионерка согласилась поменять счетчик и лишилась миллиона рублей

В МВД Карелии рассказали о новой жертве мошенников. Сбережений лишилась 78-летняя петрозаводчанка. Женщина снимала деньги в банкоматах и переводила туда, куда по телефону указывали неизвестные.

Мошенники дозвонились до старушки под видом энергосбытовой компании. Собеседники заявили, что пришло время менять электросчетчик и убедили женщину назвать код из смс-сообщения. Когда цифры были у киберпреступников, пенсионерке позвонили уже под видом сотрудников Роскомнадзора.

Пенсионерка услышала, что ее персональным данными и счетами будто бы уже завладели преступники и ей нужно быстро перевести деньги на «безопасный счет». Жительница Петрозаводска в итоге после общения с жуликами потеряла 1 167 900 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о пенсионерах-супругах, которых обманули под предлогом замены домофона. Пожилая пара продала машину по указке мошенников и перевела все деньги на неизвестные счета. © «Петрозаводск говорит»