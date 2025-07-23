23 июля 2025, 10:33
Подросток на электросамокате пострадал в аварии в Карелии
В Сортавале не смогли разъехаться легковой автомобиль и электросамокат
фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии
В Сортавале при выезде с прилегающей территории у дома № 45 на Выборгском шоссе не разъехались электросамокат и автомобиль «Рено Логан».
Одним средством передвижения управлял 16-летний подросток, другим – 54-летний мужчина.
ДТП произошло утром 22 июля, сообщили в Госавтоинспекции. В результате травмы у юного водителя электросамоката.
Дорожные полицейские призвали участников дорожного движения и особенно водителей самокатов и прочих СИМ к внимательности и соблюдению ПДД. © «Петрозаводск говорит»