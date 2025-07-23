Подросток на электросамокате пострадал в аварии в Карелии

В Сортавале при выезде с прилегающей территории у дома № 45 на Выборгском шоссе не разъехались электросамокат и автомобиль «Рено Логан».

Одним средством передвижения управлял 16-летний подросток, другим – 54-летний мужчина.

ДТП произошло утром 22 июля, сообщили в Госавтоинспекции. В результате травмы у юного водителя электросамоката.

Дорожные полицейские призвали участников дорожного движения и особенно водителей самокатов и прочих СИМ к внимательности и соблюдению ПДД. © «Петрозаводск говорит»