«РКС-Петрозаводск» получает благодарности

Первый заместитель Главы Администрации Петрозаводска Михаил Ершов пожелал успехов в профессиональной деятельности и вручил благодарственные письма:

Группе компаний «РКС-Петрозаводск» – за активное участие и помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 105-летия Республики Карелия.

ООО «КРЦ» – за эффективную экономическую деятельность по итогам 2024 года и вклад в устойчивое развитие города.

Благодарственные письма получили Первый заместитель главного управляющего директора группы компаний «РКС-Петрозаводск» Ольга Никитина и Генеральный директор ООО «КРЦ» Сергей Ильин.

«РКС-Петрозаводск» рады высокой оценке работы и будут продолжать трудиться во благо жителей любимого Петрозаводска.

Фото: АО «РКС-Петрозаводск»