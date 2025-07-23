23 июля 2025, 11:09
Общество

«РКС-Петрозаводск» получает благодарности

На прошлой неделе компанию поблагодарили за помощь в организации празднования 105-летия Карелии и вклад в устойчивое развитие города
Сергей Ильин и Михаил Ершов
Фото: АО «РКС-Петрозаводск»

Первый заместитель Главы Администрации Петрозаводска Михаил Ершов пожелал успехов в профессиональной деятельности и вручил благодарственные письма:

Группе компаний «РКС-Петрозаводск» – за активное участие и помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 105-летия Республики Карелия.

ООО «КРЦ» – за эффективную экономическую деятельность по итогам 2024 года и вклад в устойчивое развитие города.

Ольга Никитина и Михаил Ершов

Благодарственные письма получили Первый заместитель главного управляющего директора группы компаний «РКС-Петрозаводск» Ольга Никитина и Генеральный директор ООО «КРЦ» Сергей Ильин.

«РКС-Петрозаводск» рады высокой оценке работы и будут продолжать трудиться во благо жителей любимого Петрозаводска.

Фото: АО «РКС-Петрозаводск»

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