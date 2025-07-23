23 июля 2025, 11:09
«РКС-Петрозаводск» получает благодарности
На прошлой неделе компанию поблагодарили за помощь в организации празднования 105-летия Карелии и вклад в устойчивое развитие города
Фото: АО «РКС-Петрозаводск»
Первый заместитель Главы Администрации Петрозаводска Михаил Ершов пожелал успехов в профессиональной деятельности и вручил благодарственные письма:
Группе компаний «РКС-Петрозаводск» – за активное участие и помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 105-летия Республики Карелия.
ООО «КРЦ» – за эффективную экономическую деятельность по итогам 2024 года и вклад в устойчивое развитие города.
Благодарственные письма получили Первый заместитель главного управляющего директора группы компаний «РКС-Петрозаводск» Ольга Никитина и Генеральный директор ООО «КРЦ» Сергей Ильин.
«РКС-Петрозаводск» рады высокой оценке работы и будут продолжать трудиться во благо жителей любимого Петрозаводска.
Фото: АО «РКС-Петрозаводск»