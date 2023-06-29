Знаковое событие в столице Карелии артисты превратили в фарс

Национальный театр Карелии, который строили долгих 8 лет, наконец-то достроили к лету 2003 года, то есть ровно двадцать лет назад. Его открытие театральная труппа отметила долгожданной премьерой на большой сцене. А первыми зрителями стали строители театра и все причастные к приближению этого торжества.

Для начала перед зданием собрались все те, благодаря кому театр наконец открылся. Над ним трудилась не одна строительная фирма. Много усилий приложили и чиновники, чтобы стройка не замирала. Надо отдать должное и долготерпению артистов театра, которые все те годы давали спектакли сначала на чужих площадках, а потом в малом зале театра.

Прежде чем занавес распахнулся и на сцену вышли артисты, со словами приветствия к залу обратились официальные лица. Почетные награды и дипломы ожидали строителей – не только руководителей строительных компаний, но и мастерам: плотникам, столярам, другим специалистам. Пьесу классика финской драматургии Алексиса Киви «Сапожники Нумми» на этой сцене уже ставили. Но в прошлом веке. Новая редакция под руководством питерского режиссера Владимира Золотаря и питерского художника Олега Головко собрала на сцене весь творческий коллектив театра, включая его руководителей – Арвида Зеланда и Сергея Пронина. Раньше это была просто бытовая комедия, а в 21 веке пьеса прозвучала, как фарс.

Накануне юбилейных торжеств в столицу Карелии собрались приехать официальные делегации из всех городов-побратимов Петрозаводска. Одним из них был и остается Дулут (США). Американцы в первый день своего визита встретились с представителями разных СМИ и остались верны себе – даже на праздник они приехали не просто познакомиться и отдохнуть, но и поработать. Хотя почти все участники делегации были в России впервые. Марти Баскаглия, президент и редактор газеты «Duluth News Tribune», с удивлением отметила, что ее никогда так не поили и не кормили – никогда в ее жизни. В делегации было два представителя разных СМИ. Марти возглавляла редакцию газеты, а всего в Дулуте их было только три. Лорейн Норгарт всю свою жизнь проработала на телевидении. Вместе с другими членами делегации они встретились с редакцией «Московского комсомольца в Карелии». Основная цель встречи, как и всего визита – знакомство и обмен опытом с коллегами из Петрозаводска. Наших журналистов больше всего интересовали вопросы маркетинга: как быстро и без особых затрат сделать свое издание самым читаемым. А американцы впервые увидели газету, которая, по их словам, похожа на журнал. «Интересный формат! Нашим читателям, думаю, тоже будет интереснее читать формат газеты, больше похожей на журнал, как в данном случае», - сказала Марти. Гости из Дулута пробыли в Петрозаводске до самого конца праздничных торжеств. И в планах у них значилось немало дел – посетить детские дома города, встретиться с народными умельцами Карелии.

И еще один «американец» прибыл в наш город. И это стало хорошей новостью для юных музыкантов. В Петрозаводской детской музыкально-хоровой школе появился американский концертный рояль. И маленькие таланты города смогли попробовать свои силы за роялем от одного из лучших производителей музыкальных инструментов.

Лучший концертный инструмент, который раньше могла себе позволить музыкальная школа, это пианино «Эстония». И ему уже было двадцать лет. Но на свете случаются и чудеса! «Детская музыкально-хоровая школа получила фантастический подарок от администрации города Петрозаводска – это американский рояль «Boston». Я думаю, что очень важно, что дети нашего города будут иметь возможность играть на таком качественном, хорошо звучащем, фантастическом инструменте», - сказала Татьяна Свинцицкая, директор школы.

Рояль фирмы «Boston», которая славилась по всему миру изготовлением самых профессиональных концертных инструментов, считался одним из лучших. Это знали даже совсем маленькие дети. Два брата Святослав и Всеволод Лезины играли на клавишных и высказались о новом приобретении школы так: «Звук очень яркий и клавиатура очень легкая. И легче педали нажимать, чем на фортепьяно».

При правильном обращении концертные рояли живут веками. Значит, не одно поколение молодых талантов из Петрозаводска сможет оттачивать свое мастерство на этом инструменте.

Таким было 29 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.