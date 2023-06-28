Два энтузиаста собрали антологию с редкими карельскими текстами

В финно-угорской школе им. Леннрота ровно 20 лет назад состоялась презентация антологии «Карельская речь». В ней специалисты собрали произведения на национальном языке. Многие из них тогда были опубликованы впервые.

После трехлетней работы по сбору материала и вышла в свет эта книга, в которой были опубликованы произведения XIX и XX веков. Среди них – проза, драма, поэзия, широко представлен песенный жанр. Во время поиска материала составителям сборника пришлось поработать в архивах Карелии и Финляндии. Многие произведения за это время были несправедливо забыты. А другие – утеряны. Как признались авторы сборника, Александр Волков и Армас Мишин, некоторые памятники литературы были найдены случайно.

«Говорят – нет карельской литературы. Как нет?! Писатели есть, а литературы нет?! Четырнадцать членов Союза писателей Советского Союза и России из этих шестидесяти. Так что миф о том, что литературы нет, эта книга окончательно развеяла. Литература есть, но ее забыли, ее затаптывали, замалчивали искусственно, вот мы ее сейчас подняли», - сказал один из составителей Александр Волков.

Это был первый опыт создания такой антологии. Как оказалось, у карельского народа богатое литературное наследие. На национальном языке есть даже романы. Поэтому работа по поиску наследия карельского народа обязательно будет продолжена, обещали специалисты.

В сквере у храма Александра Невского в июне 2003 года был торжественно установлен Хачкар – традиционный крест-камень, армянская архитектурная святыня, как дар Петрозаводску от армянской диаспоры в честь 300-летия города.

В самой Армении Хачкар выполняют обычно из мягкого и красивого туфа. Скульпторы Людвиг Давидян и Эдуард Григорян сделали карельский Хачкар из габбро-диабаза, нашего северного камня. Работа над объектом продолжалась больше года.

«У меня много памятников – и в Карелии, и за Карелией, и в самом Петрозаводске. Но сегодня вдвойне радостно, - признался Людвиг Давидян, – что это сделано армянской общиной, родной мне по крови. И то, что это в моем родном городе. В свое время меня тут крестили как «армяно-вепса». И для меня это очень дорого».

Крест-камень покрывают затейливым красивым орнаментом. Установленный у храма Александра Невского Хачкар тоже был украшен особым узором. На открытии памятника присутствовали высшие руководители города во главе с мэром, тогда им был Виктор Масляков, и даже генеральный консул Армении в СПБ. По благословению архиепископа Петрозаводского и Карельского Владыки Мануила Хачкар был освящен отцом Иоанном, настоятелем собора Александра Невского.

Мастеров – резчиков по кости – можно пересчитать в Карелии по пальцам одной руки. Широкой публике были известны только два имени – Владимира Баландина и Юрия Пятакова. Эти два мастера представили свои работы на выставке в Краеведческом музее (ныне Национальный).

Оба резчика использовали в своей работе бивни слонов и мамонтов. Этот материал считается благородным и очень дорогим. А еще его трудно хранить и обрабатывать. Наверное, поэтому профессия резчика по кости так редко встречается. Владимир Баландин, к примеру, передавал свое мастерство только собственному сыну, в котором был уверен.

Юрий Пятаков, в отличие от Владимира Баландина, не был профессиональным художником, однако резьбой занимался всю свою жизнь и стал настоящим мастером. Когда-то ему предлагали работать на Сочинской сувенирной фабрике – вырезать розочки на радость туристам. Однако он не захотел, по его словам, «тратить жизнь на эту ерунду». И стал создавать образы эпоса «Калевала», используя при этом порой неожиданные подручные средства. Сотрудница Краеведческого музея Владислава Климова рассказала: «Не так много инструментов у Пятакова, он шлифует все вообще пальцем. У него бормашина есть, он ею подтачивает, а шлифует пальцем, доводит до лоска свои фигурки».

Таким было 28 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.