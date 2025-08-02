Тело младенца сожгли в бочке в Петербурге

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства смерти месячного ребенка. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным издания, в середине июня 44-летняя жительница Северной столицы родила ребенка у себя дома, не обращаясь за помощью к специалистам. Спустя месяц младенец перестал дышать. 48-летний сожитель женщины кремировал тело усопшего в бочке на участке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родители задержаны на двое суток. © «Петрозаводск говорит»