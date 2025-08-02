Названы российские регионы с наибольшим числом миллионеров

Больше всего россиян, получающих зарплату более одного миллиона рублей, живет в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В Москве зарплату от одного миллиона рублей в 2024 году получали 28 097 человек - это 62 процента от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз - 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно.

Согласно данным статистики, российскими регионами, где нет людей с зарплатой свыше миллиона рублей, были Еврейская автономная область и Калмыкия.

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