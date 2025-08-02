02 августа 2025, 10:42
Названы российские регионы с наибольшим числом миллионеров
Самые богатые россияне живут в столицах
Фото: "Петрозаводск говорит"
Больше всего россиян, получающих зарплату более одного миллиона рублей, живет в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
В Москве зарплату от одного миллиона рублей в 2024 году получали 28 097 человек - это 62 процента от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз - 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно.
Согласно данным статистики, российскими регионами, где нет людей с зарплатой свыше миллиона рублей, были Еврейская автономная область и Калмыкия.
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