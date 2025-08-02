Ливни, град и грозы ожидаются в Карелии

В Карелию идет непогода. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По данным ЕДДС, ночью 3 августа по южным и центральным районам республики, днем по восточным районам Карелии ожидаются ливни, град, грозы. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Петрозаводск также может попасть под действие неблагоприятного природного явления. © «Петрозаводск говорит»