02 августа 2025, 13:56
Общество

Ливни, град и грозы ожидаются в Карелии

Жителей республики предупреждают о приближении непогоды
Онего пляж
Фото: "Петрозаводск говорит"

В Карелию идет непогода. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По данным ЕДДС, ночью 3 августа по южным и центральным районам республики, днем по восточным районам Карелии ожидаются ливни, град, грозы. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Петрозаводск также может попасть под действие неблагоприятного природного явления. © «Петрозаводск говорит»

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град
гроза
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