02 августа 2025, 13:30
Жильцы страшного дома в Петрозаводске достучались до Москвы
Александр Бастрыкин дал указание возбудить дело по обращению жильцов аварийного дома в карельской столице
Фото: "Петрозаводск говорит"
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов дома в Петрозаводске.
По данным ведомства, несущие конструкции здания 1960 года постройки разрушаются, инженерные системы изношены, у людей нет электричества и теплоснабжения. В 2017 году дом был признан аварийным, но расселить его обещают только в 2031 году.
Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Карелии предоставить доклад о результатах расследования. © «Петрозаводск говорит»