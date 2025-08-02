Жильцы страшного дома в Петрозаводске достучались до Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов дома в Петрозаводске.

По данным ведомства, несущие конструкции здания 1960 года постройки разрушаются, инженерные системы изношены, у людей нет электричества и теплоснабжения. В 2017 году дом был признан аварийным, но расселить его обещают только в 2031 году.

Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Карелии предоставить доклад о результатах расследования. © «Петрозаводск говорит»