Пожарных подняли по тревоге в карельском городе

В Пудоже днем 1 августа произошел пожар в мусорном контейнере. Об этом сообщает паблик ОПС по Пудожскому району.

По данным МЧС Карелии, сигнал о происшествии на улице Пионерской поступил на пульт дежурного в 15:24. На место выехали две единицы техники и семеро специалистов.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»