Срочник погиб в Петербурге

В Санкт-Петербурге погиб 21-летний срочник. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, солдат погиб при установке макета антенны в Кронштадте. Сообщается, что удар током также получили еще два солдата, но они остались в живых.

При этом родители погибшего солдата считают виновными в трагедии офицеров, которые сопровождали срочников. По их словам, инструктаж по технике безопасности при работе вблизи линии электропередачи не проводился, солдатам даже не выдали средства защиты. © «Петрозаводск говорит»