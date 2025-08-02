Без парусов и сапов: на острове Кижи проходит традиционная регата

В Карелии стартовала Кижская регата. Сегодня второй день соревнований любителей исторических лодок. Хотя в гонках участвуют и спортсмены на каяках и байдарках. Главное условие регаты: никаких парусов и сапов.

География участников с каждым годом все шире. Накануне в большую гонку вокруг острова - 14 километров - отправились жители Архангельска, Новгорода, Ленинградской и Мурманской областей и, конечно, Карелии.

В 1999 году, когда впервые прошла регата, она собрала местных жителей, которые вышли на озеро на своих лодках кижанках.

"Лодка кижанка очень удобная и безопасная. Но постепенно современные сплавсредства стали вытеснять эти лодки. Кижская регата направлена на то, чтобы сохранить традиции, дать возможность мастерам, которые строят лодки, встретиться здесь, обменяться опытом, показать свои суда",

- рассказала организатор регаты Татьяна Ковальчук.

В регате на острове Кижи участвовали и лодка викингов, и поморский баркас, и другие исторические копии судов, которые мастера создают сами.

В рамках Кижской регаты также проходит выставка лодок, работает ярмарка мастеров и музей судостроения. © «Петрозаводск говорит»