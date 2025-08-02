02 августа 2025, 12:48
Происшествия

Леса горят в Костомукше

Два лесных пожара полыхают на территории Костомукшского городского округа
Горящий лес в Карелии
Фото Костомукшского лесничества

В Карелии продолжают гореть леса. Ситуация очень серьезная.

Как сообщает паблик Костомукшского лесничества, на территории округа действуют два лесных пожара. Один из пожаров полыхает на площади около 30 гектаров, другой - на площади 6 гектаров.

На тушении лесных пожаров задействовано более 30 человек из разных организаций города, также задействована различная техника.

Напомним, в Пудожском районе власти объявили набор добровольцев для тушения лесных возгораний. © «Петрозаводск говорит»

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Костомукша
лесной пожар
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