Леса горят в Костомукше

В Карелии продолжают гореть леса. Ситуация очень серьезная.

Как сообщает паблик Костомукшского лесничества, на территории округа действуют два лесных пожара. Один из пожаров полыхает на площади около 30 гектаров, другой - на площади 6 гектаров.

На тушении лесных пожаров задействовано более 30 человек из разных организаций города, также задействована различная техника.

Напомним, в Пудожском районе власти объявили набор добровольцев для тушения лесных возгораний. © «Петрозаводск говорит»