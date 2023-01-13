«Врагам и дуракам недоделанное не показывают»: пошутили на объекте РК

Глядя в январе 2003 года на это строение – один из корпусов Университетского городка – трудно было поверить, что уже летом здесь поселятся люди. Строители пообещали! В здании собирались расположиться учебный и жилой корпус для аспирантов ПетрГУ. Правда, для того чтобы он стал действительно жилым, нужно было сделать немало, и не только по отделке самого корпуса. Предстояло заасфальтировать дорогу, ведущую к зданию, установить оборудование для подключения компьютеров, но самое главное – коммуникации и свет.

«13 миллионов рублей – это те деньги, которые нужны как воздух, чтобы сделать реконструкцию подстанции. Она оказалась в таком состоянии, что, когда проектировщики посчитали, потребовалось еще 13 миллионов»,

- уверял руководитель подрядной компании «Карелстроймеханизация» Николай Макаров Главу Карелии Сергея Катанандова.

Объект так же, как и другие, реставрацию которых запланировали завершить к 300-летию города, был профинансирован на 100% из республиканского и федерального бюджетов. А поскольку суммы были ограничены, Сергей Катанандов предложил отложить на время внутреннюю отделку помещений, а все деньги пустить на реконструкцию электроподстанции. Отделочные работы, кстати, студенты могли бы взять на себя. Например, в качестве практики.

Реставрация Губернского зала в музее на Круглой площади, который нынче называется Национальным, была почти завершена. В марте собирались работать уже над внутренним убранством. Но для этого было необходимо закупить мебель и картины. Оставалось еще отреставрировать конференц-зал.

Самым дорогостоящим объектом по подсчетам 2002 года вышел Национальный театр. Там меняли все: от внешнего облика до внутреннего интерьера, включая сцену, современное оборудование – свет и звук. Художественный руководитель театра Арвид Зеланд сказал: «Театр меняется и будет меняться. Более урбанистический, более мощный, сильный, энергичный, энергоемкий и так далее. Все – в ногу со временем». 24 июля театр планировал открыть свои двери для зрителя. Премьерный спектакль репетировать на обновленной сцене должны были уже в мае. Осталось мало времени, поэтому было понятно волнение дирекции театра и нежелание давать какие-либо оценки.

«Понимаете, ведь как говорят? Врагам и дуракам недоделанную работу не показывают. Как-то боишься сглазить», - улыбался Зеланд. Сколько еще денег понадобится на то, чтобы завершить реконструкцию и театра, и других объектов, журналистам не сообщили.

А Глава республики остался доволен увиденным во время объезда. Уже можно было говорить о том, что 300-летие столица встретит достойно.

Герой следующего репортажа Сергей Сергеевич Белов более полувека собирал марки. Второй год подряд в магазине «Мир филателии» появлялись его тематические выставки. К зимним праздникам коллекционер подготовил выставку новогодних марок.

Первая из этих марок вышла в Советском Союзе в 1962 году. И с тех пор они появлялись ежегодно. Обычно новогодних марок отпечатывали несколько вариантов: одни с праздничной символикой, другие с изображением главных событий уходящего года. Так, марка 2000-го года приветствовала наступление нового тысячелетия. А главным событием 2001-го создатели почтового дизайна посчитали возвращение гимна Александрова. А 2002-го – перепись населения. Не так давно только в новейшей российской истории стал на марках появляться и основатель нашего города – Петр Первый. Кстати, если бы не этот самодержец, повелевший отсчитывать года не с сотворения мира, а с Рождества Христова, мы бы в 2003 году встречали 7511-й год.

Автор выставки Сергей Белов о марках и истории их появления мог рассказывать бесконечно. А филателистов он считал самыми эрудированными людьми: «Если будешь собирать марки страны, то будешь знать об этой стране все. Собираешь птиц – значит, о птицах все будешь знать. И так далее – любую тематику». У Сергея Сергеевича был свой «комиссионный отдел». Огромное количество альбомов и каталогов. К нему приносили марки, просили оценить, продать или обменять. А по субботам там собирались филателисты. И Сергей Белов говорил, что в Петрозаводске их чуть больше двадцати человек. У подрастающего поколения были другие увлечения, но иногда и маленькие дети после общения с Сергеем Сергеевичем начинали собирать марки. «Я был на встрече в моей школе №9, в шестом классе, и после этого пять человек ходят сюда, собирают марки, некоторые с мамами, с папами приходят сюда. Я приветствую это дело. Беседа пошла на пользу! И родители довольны. Говорят – хоть от интернета оторвать, от телевизора оторвать».

Коллекция Сергея Белова была одна из самых больших в Карелии. Когда-то он пробовал посчитать свои марки, сбился, и точное количество уже не знал сам. Традицию тематических выставок собирался продолжать. Так что новогодние марки обещал сменить на другие, не менее интересные.

Таким было 13 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.