Студенты университета своими силами навели порядок в альма-матер

Из Петрозаводского госуниверситета ровно 20 лет назад за плохое поведение было отчислено несколько студентов. Выявляли нарушителей дисциплины студенческие дружины, которые незадолго до этого появились в этом вузе. И студенты, и администрация университета сходились во мнении, что с появлением дружин непорядка в стенах альма-матер стало меньше. Каждая хозяйка мечтает, чтобы у нее в доме было чисто. Но зачастую бывает так, что у семи нянек дитя без глазу. Этого и решил избежать ПетрГУ, то есть вся его многотысячная армия «хозяев». Ректор Васильев давно пытался навести порядок в университете.

Однако, без помощи студентов, полноправных хозяев этого дома, ему было не обойтись. Профком подал идею организовать студенческую дружину, которую бы уважала широкая общественность. Повод для ее создания был обыденным. «В связи с тем, что у нас в этом году начался ремонт и он будет продолжаться в течение пяти лет, и чтобы все, что мы отремонтируем сейчас, не пришло в негодность к концу ремонта, для этого и создана была студенческая дружина. Для поддержания порядка», - пояснила Наталья Кононова, директор центра занятости СОП ПетрГУ.

Дружинники, согласно Устава вуза, должны были следить за тем, чтобы никто в этих стенах не ругался, не хамил, не пил (а бывало так, что пили затем, чтобы согреться), не курил, не портил вещи, не ходил в верхней одежде и не появлялся после семи вечера без документов. С тем, что студентам и преподавателям делать нельзя, они были ознакомлены на специальных собраниях. Но даже профессура не всегда придерживалась правил. Дежурный по главному корпусу Сергей Гайдай пожаловался: «Преподаватели тоже... Основное — это курение. Они запираются на своих кафедрах и курят». Сергей работал дружинником со дня создания службы. Он посетовал, что контингент вуза еще не привык к тому, что молодежь в красных жилетах не шутки шутит, а службу служит.

Смены выглядели так: раз в два дня по пять часов подряд. Вчетвером на смену. За 350 рублей в месяц. Поймав за дурным делом нарушителя порядка дружинники выясняли, кто он таков. И записывали в специальный журнал. Что с таким будет дальше — зависело от милосердия декана.

«У нас уже были случаи, когда студентов с 6 курса медфака отчислили. За то, что он ругался матом. Многих отчисляли за злостное курение в университете».

Но даже после таких вопиющих случаев брат-студент не стал относиться к своим товарищам-дружинникам хуже. Потому что крупных нарушений становилось все меньше и меньше. «Иногда встречаешь такое: а зачем вы нужны? Правда, студенты уже с бОльшим пониманием относятся к нам, так как мы являемся их сокурсниками», - пояснил Сергей Гайдай. Диалог со студентами это подтвердил:

-Они вам мешают?

-Да нет, не мешают. Порядок должен быть. Представители порядка налицо.

-А их слушаются студенты?

-Да, слушаются.

Слушались даже девушек-дружинниц. Без них было не обойтись, так как наводить порядок приходилось и в женских туалетах. Раньше университет охраняли парни из подразделения «Афганское кольцо». Но вуз решил в 2000 году от их услуг отказаться, как от не оправдавших доверие.

«У них отношение такое! Эти люди пришли извне в университет. Им все равно. Для них это не свое», - сказала Наталья Кононова. Так что дружинники взялись сами охранять свой вуз по всей строгости Устава. Нововведение прижилось, отказываться от него не собирались. И даже хотели сшить новую униформу и повысить им зарплаты. Лишь бы каждый студент и каждый преподаватель осознал, что университет — не коммуналка, а общий дом, в котором каждому придется провести немало лет.

По сообщению благотворительных фондов, в те годы малоимущее население нуждалось не только в обычной вещевой помощи. Часто малообеспеченные граждане просили помочь лекарствами и медицинским инвентарем. Но сделать это было не так просто. Благотворительный фонд «Милосердие» при БОП нашел выход. Там сдавали инвалидные коляски во временное пользование. В этом благотворительном фонде при пароходстве было всего три инвалидных коляски. Обеспечить всех нуждающихся, при всем своем милосердии, водники не могли. Поэтому колясками нуждающиеся пользовались по очереди.

Но это была не единственная проблема современной благотворительности. Основной поставщик гуманитарки для фонда — Региональная ассоциация многодетных семей (вообще в 90-е годы гуманитарной помощью нас часто одаривали партнеры из Америки, стран Европейского Союза. Однажды даже госпиталь подарили). И вот был доставлен водникам очередной груз. Ассоциация заключала договоры с финскими благотворительными организациями, и проволочек здесь никогда за много лет не было. Зато возникали проблемы с доставкой. Раньше добрые финские друзья занимались ею сами и безвозмездно. В связи с изменениями на российской таможне финны отказались поставлять грузы.

«Сейчас, конечно, проблема остро стоит — кто повезет? Коммерческий рейс — это немыслимо дорого. Благотворительные рейсы — к сожалению, мало кто откликается у нас на такие просьбы», - сказал Николай Романовский, президент Ассоциации многодетных семей. Если оплачивать работу транспорта и водителя, то гуманитарка перестает быть таковой. Как и многие другие законы России, закон в области доставки безвозмездной помощи не особенно сильно заботился о людях.

«Гуманитарная помощь должна быть гуманитарной и должна идти прямо к людям», - отметил Романовский. Как бы то ни было, Ассоциация регулярно доставляла к нам гуманитарную помощь. Милосердие тогда измеряли килограммами. Объем последней партии составил тысячу шестьсот килограммов. В основном — одежда и обувь. В день фонд пароходства принимал от 20 до 60 человек. «Милосердие» у водников работало без выходных. И помощь оказывали всем, кто в ней нуждался.

«В этом году 1200 человек получили помощь, гуманитарку. Многие приходят сейчас из заключения. Эти больше просят — нет ли каких продуктов или денег. С продуктами мы дела не имеем», - пояснила Анна Гавронская, председатель Фонда водников, который действовал уже десять лет. В пароходстве за это время сменилось три начальника. БОП переживал не лучшие времена, но продолжал оплачивать аренду, свет и телефон штаб-квартиры благотворительного фонда. В общем, на милосердии в пароходстве не экономили раньше, не собирались делать этого и впредь.

Таким было декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото petrsu.ru)