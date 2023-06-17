Жительница Карелии рассказала, где стоял Петр Первый и что говорил

Селу с названием Кончезеро ровно 20 лет назад исполнилось 440 лет. Журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики, отправились туда, чтобы поговорить с жителями села и вспомнить их историю.

Подыскивая место для литейного завода, Петр Первый остановил свой взгляд именно на этих местах, где к тому времени уже плавили медь. И наш Петровский завод в устье реки Лососинки стал уже «сыном» того самого, Кончезерского завода. Школьники Кончезеро в том году писали сочинение на тему «Мое село могло бы стать столицей». И это не просто плод фантазии, а исторический факт, которые вполне давал право помечтать.

«Упоминается Кончезеро давно. В писцовых книгах Обонежской пятины за 1653 год мы встречаем название Кончезеро»,

- сообщила Надежда Золотухина, библиотекарь.

В допетровскую эпоху, как свидетельствовали историки, тут появился медеплавильный заводик. А вот расцвет этого края связывают именно с Петром. Александра Круподерщикова вспоминала: «Мне отец рассказывал. С той стороны берега, в лесочке есть гора. И на этой горе Петр Первый остановился, шел с Марциальных вод, и говорит – здесь я буду строить завод». На месте медеплавильного сделал Петр чугунолитейный завод. Александра Ивановна родилась в 1915 году. Она вспоминала, что, когда ей было десять лет, оборудование завода вывозили на лошадях и переправляли по озеру в Петрозаводск. А вообще, пушки тут изначально не получались – разваливались. А вот снаряды были неплохие. И в Северной войне очень даже пригодились.

На работу в Кончезеро Петр отправлял в основном специалистов из Тулы. Люди тут осели. Первой улицей здесь была Петровская, на ней были самые старые дома в селе. А в 1866 здесь построили храм. Первоначально это была заводская церковь, потом появился приход. Из Марциальных вод привезли подсвечники, отлитые самим Петром, и ризы, сшитые Екатериной Первой. Иконостас для церкви писали художники-передвижники. А лик Христа – сам Крамской. Старожилы вспоминали, что церковь была богатая. Потом в советские годы внутри нее был клуб. Александра Ивановна сказала, что в нем выступало много гастролеров. Да и сами жители приходили туда петь и плясать. После войны вернулись – а в церкви склад, а не клуб.

Много разных активностей было у кончезерцев – даже жемчуг собирались выращивать в местных проточных реках. А в основном, конечно, земля здесь кормила да лес. Матрена Пенькова рассказала о себе, что работала и на животноводстве работала, и на лесозаготовках: «Лес возить – самая тяжелая была работа. Жизнь. Приедешь – двое женщин на двух конях. Надо ее грузить. А потом знать, куда выгрузить». Матрене Матвеевне в 2003 году было уже 92 года. 70 из них она прожила в Кончезере, всю жизнь работала, воспитала четверых детей. У нее было 7 внуков и 6 правнуков. Она сокрушалась, что совхоз развалился, а люди отвыкли работать.

Не стало Кончезеро столицей. Но не беда – считали жители. Не в статусе счастье. Поглядишь, какие задорные частушки исполняли местные жители про свое родное село, и сердце радуется. Вот послушайте!

27 июня в Петрозаводске собирались освятить храм св.апостола Иоанна Богослова. В начале лета уже заканчивались строительные работы. Из Кондопоги предстояло привести иконостас.

Эта маленькая церковь строилась на пожертвования прихожан и спонсорские деньги. Имена меценатов обещали написать на особой дощечке при входе. В храме обещали создать школу звонарей, где детей решено было учить колокольному звону. Как признался отец Константин Савандер, ребятня очень любит бить в колокола. Кстати, ученики интерната №22, рядом с которым строили храм, принимали активное участие в строительстве, что очень порадовала священников. Вскоре обещали привезти иконостас, который изготавливали кондопожские мастера, а на следующей неделе собирались воздвигнуть крест. Ко дню города, а в том году отмечали 300-летие Петрозаводска, новая церковь распахнула двери для всех желающих.

Таким было 17 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.