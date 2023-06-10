Теплоход, причаливший к Петрозаводску, превратился в комфортный отель

К причалу Петрозаводского Речного вокзала ровно 20 лет назад пришвартовалось новое судно – теплоход «Кабаргин». Стоять у причала теплоход собирался целый месяц. И все это время «Кабаргин» был не плавучим судном, а отелем для гостей столицы Карелии. В те годы с размещением туристов у нас дела шли неважно, хотя об этом всерьез задумались, не зря же именно в тот период нашу республику наравне с Балеарскими островами признали Европейским регионом.

Оказалось, что гостиница «Северная», учитывая наплыв туристов в летний сезон, а в этот – особенно, зафрахтовала теплоход под гостиницу. Места на нем стали продавать еще весной, и на время празднования 300-летия все каюты были забронированы. Пароход-отель был рад гостям, первые жильцы появились уже в начале июня – они приехали из Удмуртии на фестиваль «Кантеле», о котором мы расскажем в нашей рубрике чуть ниже. Кстати, руководитель ансамбля Сергей Кунгуров приезжал на наш фестиваль уже третий год подряд: «Мы раньше размещались и в гостинице «Северная», и в профилактории. Но когда мы попали сюда – вы знаете, настроение совершенно другое! Очень приятная атмосфера, которая нас окружает. Здесь все удобства. Отличный вид, возможность подышать чистым карельским воздухом». В этой гостинице на воде было 240 мест, а также два люкса, два ресторана, два бара, буфет и комната отдыха. Праздновать юбилей города можно было с размахом!

Впрочем, при всех плюсах того, что наши чиновники выкручивались из многих ситуаций довольно креативно, как например в случае с размещением гостей, были и минусы, и даже непростительные просчеты. В кабинете Главы республики в очередной раз собрался штаб по подготовке к празднованию 300-летия. И члены оргкомитета услышали немало неприятных слов в свой адрес. В частности, по поводу того, что к празднику оказался не готов один из главных городских объектов – стадион «Спартак».

Причем, Сергей Катанандов обвинил прежде всего себя в том, что раньше не обратил внимания на то, как готовят к торжествам этот стадион – самую большую концертную площадку. Уж два миллиона на это мы бы давно нашли – отметил Глава республики. Он даже предложил в данной ситуации перенести все мероприятия, которые планировались на стадионе, в другое место. А с виновными разобраться после торжеств.

«Но я предупреждаю: это дорого будет стоить тем, кто заставит нас изменить наши планы. Во всяком случае, на всю жизнь воспоминание будет. У меня совершенно нет желания сейчас «героические подвиги» совершать, уговаривать министра, одного-второго, стоять ремонтировать стадион, когда это все должно было быть давно уже сделано!»

По мнению, Сергея Леонидовича, в этой ситуации были виноваты все члены оргкомитета по подготовке праздника. Но более всех – председатель Госкомспорттуризма Евгений Коткин. Подготовку стадиона к празднику взял под свой личный контроль премьер-министр Карелии Павел Чернов. Ему было не привыкать прикрывать своей спиной важные участки работы.

А вот подробнее о том самом Международном фестивале народной музыки «Кантеле», который уже в пятый раз прошел в Петрозаводске. Он открылся выставкой народных музыкальных инструментов. Каждый из них был изготовлен не на конвейере, это штучный товар. У каждого свой тембр, свой голос. Мастер из Карелии Александр Фролов не смог припомнить, сколько он сделал инструментов за всю свою жизнь – слишком много. И про каждый инструмент мастер мог рассказать много интересного. Например, одно кантеле он делал из разных пород дерева. Трудность в том, чтобы сделать инструмент прочным. Так вот корпус двухпородного кантеле при натяжении струн выдерживал три тонны веса. На нем играли солисты ансамбля, поэтому мастеру пришлось одолжить его на время выставки.

А вот Сергей Кунгуров, руководитель ансамбля удмуртских народных инструментов (с ним мы уже познакомили читателей в другой репортаже), не расставался с инструментом, который называется крезь. У удмуртов есть легенда, что их бог Инмар указал на дерево, из которого должен был сделан крезь, послав в него молнию. Сергей Кунгуров, работая над своими инструментами, применял знания и навыки, полученные во время учебы у нас, в Петрозаводской консерватории, а также многовековой опыт народа. Сергей многие годы приезжал из Ижевска со своим ансамблем на наш фестиваль. А это лучшее доказательство того, что народное искусство пошло на подъем.

«Активно стала возрождаться традиция! Традиция игры на этих инструментах. Много мастеров теперь работает с этими инструментами. Появляются различные конструкции. Начинает совершенствоваться. Появляются различные формы. На инструменте начинают играть различный репертуар, самую современную музыку и традиционную музыку. Это говорит о том, что исток бьет ключом очень мощно».

Таким было 10 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.