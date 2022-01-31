Воздушный замок на набережной Петрозаводска превратился в реальный

В 2001 году в Петрозаводске было продано право аренды 32-х участков земли на сумму 3,5 миллиона рублей. На этих участках обещали построить шесть домов и четыре магазина. А вот участок в самом центре столицы Карелии, который в 2001 году четыре раза выставляли на торги, в те годы так и не нашел своего арендатора. С этим участком все было туманно. Судьба 11 тысяч квадратных метров около мэрии была определена вообще-то уже давно. В последнем на тот момент генеральном плане тут предполагалось разместить один целевой объект – гостиницу на 350 мест.

«Это очень удобное место, - заверил Михаил Ганин, начальник управления архитектуры и градостроительства Петрозаводска. – Это место, где нужно создавать градостроительный акцент. Это видовая панорама города со стороны Онежского озера. А также со многих точек восприятия». Если мы правильно сейчас разглядели старое видео – Ганин говорит о месте, где в 2010 году был построен отель «Онего-Палас», который сегодня называется «Космос Петрозаводск». В те годы много говорили о развитии туризма и о том, что отелей не хватает.

Хорошую традицию придумали в 2001 году в администрации города – конкурс на лучшего инвестора. Но тогда ни одного инвестора не удалось заманить на строительство гостиничного комплекса. Только на последних торгах появился желающий, но землю ему предоставить отказались.

«Была подана одна заявка. В соответствии с законодательством, торги проводить нельзя, если только одна заявка. В то же время вступил в силу новый Земельный кодекс РФ, где в 30-й статье написано, что в том случае, если на одно место претендует только одна организация, то администрация города может и обязана отдать этот участок на бесконкурсной основе», - рассказал Ганин. Так что если в ближайшее время не появится второго инвестора, то земля будет передана в аренду тому самому, пока безымянному, но, по-видимому, очень богатому заказчику. Только сам проект отеля, по предварительным подсчетам, обойдется не менее чем в три миллиона рублей, сказали в мэрии. Был ли это уже тогда Ралиф Сафин, который только в 2005 году подписал с нашей мэрией договор о намерении строить отель, или нет – теперь мы уже не узнаем.

А глава самоуправления Петрозаводска, которым был в те годы Андрей Демин, подписал три постановления о передаче ряда муниципальных объектов в хозяйственное ведение городским предприятиям. Действия мэра вызвали возмущение у некоторых депутатов Петросовета и предпринимателей города.

В недрах мэрии ежедневно рождаются сотни различных постановлений. Но эти три документа о передаче ряда нежилых помещений из управления Службы единого заказчика в хозяйственное ведение муниципальных предприятий «Петрозаводские тепловые сети», «ГорДЭУ Плюс» и Управление капитального строительства, вызвало бурю в Петросовете. Первая причина такова: речь шла об объектах весьма престижных, которые находились в удобных местах, использовались под магазины, офисы, кафе.

«Эти объекты являются лакомым куском для очень многих людей, имеющих деньги. И для тех, кто каким-то образом скупают долги муниципальных предприятий, в частности тех, на баланс которых передают эти объекты недвижимости», - заявил Андрей Балашов, депутат Петросовета.

Мэр Петрозаводска Андрей Демин не понял возмущения депутатов. Он считал, что все происходит законно: «Такого рода постановления издаются в администрации очень часто. Потому что ситуация часто меняется. Скажем, сегодня этот сарай или эта машина нужна Водоканалу. А завтра это потребовалось предприятию Тепловых сетей. И мы передали с баланса на баланс. И в интересах предприятия это начинает работать. Здесь происходит то же самое». Но и кинотеатр «Калевала», который вдруг передали Управлению капитального строительства, и здание телекомпании «Ника», которое передали «ГорДЭУ Плюс», и другие объекты в центре карельской столицы, попавшие в постановление мэра, сараями назвать было весьма сложно. Зато передавали их в муниципальные предприятия, которые были обременены долгами, с конкретной целью. Мэр назвал эту цель: «Мы передаем часть имущества, которое, как мы рассчитываем, принесет доход для этих предприятий». Возмущала депутатов Петросовета и та скрытность, с которой была проведена «операция». Они считают, что мэр нарушил основной городской закон: «Согласно статьи 121 Устава города, такая передача объектов должна происходить с ведома и с одобрения депутатов». Андрей Демин отшучивался: «зачем советоваться именно с депутатами? Почему не с работниками ОТЗ? У депутатов есть своя компетенция, пусть они ею занимаются».

Депутаты считали, что не попытка спасти муниципальные предприятия от банкротства была причиной передачи имущества. А совершенно иные мотивы. «Проводится попытка бесконтрольно провести продажу муниципального имущества», - предположил Андрей Гравов, депутат Петросовета. И еще одно странное обстоятельство. Руководители предприятий, которые располагались на площадях тех объектов недвижимости, не имели представления о происходящем. Директор «Северный путник» Игорь Зоточкин признался: «Я только от вас это узнал сейчас. Для меня это полная неожиданность. Потому что не далее, как два дня назад я встретился с председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Игорем Матвеевым, где я получил два проекта договора долгосрочной аренды. Мы в помещении сделали реконструкцию, отремонтировали его. И мне никто там не сказал, что я эти договоры с КУМИ не смогу заключить».

Вместе с проектами договоров из КУМИ за подписью Матвеева Зоточкину пришло письмо, в котором четко значилось – давайте подписывать документы, мы вас ждем. В помещении Зоточкина ремонт был сделан на совесть – одних материалов закупили на 400 тысяч рублей (это на пр.К.Маркса «Парижанка»). И на тебе – вынь да положь его на блюдечке предприятию Тепловых сетей. «Я даже не знаю, есть ли у них в Уставе возможность заниматься общественным питанием. Так что в теории они могли бы открыть тут разве что магазин», - недоумевал Зоточкин.

Несмотря на все возмущение, которое обрушилось в те дни на Андрея Демина, тот был уверен в своей правоте и просил не мешать ему выполнять свои обязанности. Но вопрос был столь серьезный, что депутаты решили провести внеочередную сессию.

Таким было 31 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.