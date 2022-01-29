Редкой красоты и комфорта вертолет пришел на помощь Карелии

Спасая малую авиацию в Карелии, в 1999 году из Авиаотряда, который оказался на грани банкротства, сформировали отряд Лесавиаохраны. На балансе предприятия оказались пять вертолетов МИ-8. И вот в республике появился вертолет для особо важных персон.

Из пяти вертолетов, переданных за три года до этого в ведение Лесавиа, один значился как пассажирский. Остальные МИ-8 с литерой «Т» предназначались для перевозки грузов, как внутри, так и на внешней подвеске. На них же перемещали туристов и местных путешественников. Каждая машина была не моложе 15 лет. И согласно техническим условиям, подлежала ремонту каждые пять лет. В декабре 2000 года подошла очередь борта под номером 24631, пассажирского. Его отправили в Санкт-Петербург на завод «Спарк». Командир отряда «Лесавиа» Павел Кузнецов рассказал: «Тогда задумывались над тем, чтобы пассажирскую машину в соответствующий вид привести, сделать ее универсальной с точки зрения перевозки пассажиров. Предложение было и с Министерства природных ресурсов, когда срок ремонта подошел, переоборудовать машину в вариант салона».

И вот гордость отряда вернулась с завода домой. Теперь в салоне отремонтированного вертолета было два дивана, два столика, шесть кресел и кухня с микроволновкой. Но час-полтора – и салон превращался в стандартный пассажирский борт, рассчитанный на 23 пассажира. Вертолет такого типа и класса тогда на Северо-западе был один – у нас, в Карелии.

«Владелец этого вертолета – министерство природных ресурсов России», - пояснил Павел Кузнецов. Деньги Карелии в этом вертолете были «относительные». В свое время республиканский комитет ГО и ЧС выделил средства: «Значительную сумму они внесли, чтобы лопасти на вертолете были, но не на этом. А на транспортном, который используется, как многоцелевой, для выполнения в том числе и их задач».

Остальные деньги были федеральные. Оборудование салона обошлось дорого. Министерство природы России заплатило за это удовольствие два миллиона рублей. И на пассажирских линиях эту машину поначалу использовать не планировали. Предпочтение отдавали коммерсантам, которые были в состоянии заплатить за перелеты. Час полета стоил 20 тысяч рублей. В то время как час полета на транспортном вертолете 17 тысяч 400. У Лесавиаохраны сразу появились заявки от турфирм. Хотя не исключали и другие варианты использования вертолета. «Допустим, будут на оперативных точках все машины. Можно будет использовать для доставки больного. Один-два больных с капельницей, в аккуратных условиях – можно использовать этот вертолет», - заявил Кузнецов.

Высота снежного покрова в Петрозаводске ровно 20 лет назад была около 29 сантиметров. Что превысило средний показатель на 8 сантиметров. По мнению метеорологов, это немного. Но скажите это дворнику! У них-то работы хватало. Им на помощь пришел «Онежец». Грейдер, принадлежащий заводу ОТЗ, был уже «пенсионером», он прослужил заводу более 25 лет, исправно очищая территорию предприятия от снега. В 2002 году на плечи старика свалились новые заботы.

«В первое время мы убирали улицу Володарского, Казарменский переулок, Лососинскую набережную (они примыкали к территории завода – прим.ред.), а в этом году по просьбе правительства Карелии нас попросили пять улиц убирать, но мы дополнительно взяли на себя смелость еще три убирать», - рассказала Татьяна Сычева, мастер участка благоустройства ОТЗ. Кстати, завод часто помогал городу в разных хороших делах.

Автолюбителям разминуться в Петрозаводске зимой порой бывает очень сложно. Сделать хотя бы восемь улиц города пригодными для проезда – основная задача грейдера. А там, где «Онежцу» было не справиться, за дело принимались дворники завода. Два раза в неделю дружная команда выходила на работу в город.

«Я сам автомобилист. Знаю, что это такое, когда дороги не чищены и не проехать»,

- сказал Анатолий Виноградов, дворник ОТЗ. Откликнувшись на просьбу города о помощи, завод по мере сил задачу выполнял. За день с улиц заводчане убирали по нескольку грузовиков снега.

«Думаю, что многим людям в городе это нравится, и люди довольны, что можно проехать нормально по улицам, пройти по пешеходным дорожкам. Мы для людей стараемся», - сказала Татьяна Сычева.

Таким было 29 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.