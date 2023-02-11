Чиновников Карелии заперли до тех пор, пока не придут к единому мнению

Премьер-министр правительства Карелии Павел Чернов ровно 20 лет назад срочно собрал к себе на совещание представителей руководства города, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство Петрозаводска, администрации предприятия «Тепловые сети», Региональной энергетической комиссии (РЭК), а также АО «Карелэнерго». По всей видимости, главу правительства интересовал один вопрос: когда в квартирах петрозаводчан станет тепло? Но так ли это, узнать доподлинно не удалось, ведь журналистов на совещание не пустили. Оно было закрытым и, судя по всему, не слишком приятным для приглашенных.

Видимо, сказав руководителям-тепловикам все, что о них думает, Павел Викторович вскоре покинул свой кабинет, и предоставил им самим возможность договориться. Потом выяснилось, что он запретил им расходиться, пока конкретное решение не будет найдено. Через некоторое время участники экстренного совещание все же вышли из кабинета. Расходились они, смущаясь, старались проскочить мимо журналистов с камерой. Объясняться и комментировать произошедшее явно никому не хотелось.

Самым смелым оказался Владимир Семенов, генеральный директор «Карелэнерго», спустя много лет возглавивший ЗС РК: «Мы сегодня начинаем сжигать дополнительно мазут, который имеется на Петрозаводской ТЭЦ в резерве. Авансом начинаем его сжигать. Мы еще раз ведем переговоры с «ПетербургРегионГазом» о дополнительных поставках газа, тем самым, конечно, повысим температуру в сети. То есть дополнительно поставим тепловую энергию нашему населению. И соответственно, город взял на себя обязательства немедленно рассмотреть все платежи за дополнительную поставку тепла и рассчитаться хотя бы в пределах текущих платежей, чтобы мы смогли закупить топливо. Вот суть вопрос. Беседа была сложная, связанная с неплатежами потребителей тепла».

Как сообщил Владимир Семенов, тогда требовалось дополнительно поставить в город мазут и газ. Что потребовало и дополнительных денег. Вышло порядка двадцати миллионов.

«Но мы не просим дополнительно денег, - подчеркнул он. – В этом весь смысл. Мы поставили условие – хотя бы просто рассчитаться. Если они просто рассчитаются с нами, то мы позволим себе в бюджете за счет сокращения других статей купить дополнительное топливо. Конечно, потом придется корректировать бюджет, конечно, будут определенные проблемы, но это уже технический вопрос. А сегодня главное – иметь деньги и купить дополнительное топливо. И поставить тепло в город».

В городской администрации состоялось очередное заседание, посвященное состоянию дорог и транспортному сообщению в Петрозаводске. На нем выяснилось, что ни у городской администрации, ни у ГИБДД, ни у других служб нет претензий к Дорожно-эксплуатационному управлению. Правда, это вовсе не значило, что подобных претензий нет у жителей нашего города.

ГорДЭУ работало тогда на территории города в круглосуточном режиме, уверял директор предприятия. Но все равно – поспеть за переменчивой карельской погодой было невозможно. Правда, претензии городских автовладельцев к жалкому состоянию значительной части петрозаводских магистралей (хотя и совершенно справедливые) не всегда могли быть предъявлены именно ГорДЭУ. Руководитель ведомства Александр Сорокин сказал: «Начальник ГИБДД, представитель Автоколонны, Троллейбусного управления и других служб – мы обмениваемся информацией в том числе по состоянию дорог. Ни одного вопроса по дорогам не поступило. Та часть дорог, за которые мы отвечаем, вопросов по ним не возникает».

Все дело было в том, что ГорДЭУ убирало только 62% петрозаводских дорог. Это в первую очередь центральные улицы и основные магистрали во всех микрорайонах, не исключая Соломенного: «К примеру, если взять Кукковку (видимо, Александр Сорокин посмотрел репортаж телеканала «Ника Плюс», который мы в том числе показывали в нашей рубрике, о состоянии кукковских дорог). То там только Ровио, Сортавальская, Карельский проспект, Лыжная и часть Балтийской, где проходит автобус. Все! Остальные дороги мы не обслуживаем».

В этот список расчищенных дорог не попали Питкярантская, значительная часть Балтийской, вся улица Фролова. Техника ГорДЭУ также не чистила дворы и выезды из них. За уборку этой части городских дорог отвечали ЖЭУ.

«Я готов взять под свою ответственность даже выезды из дворов, - предложил Александр Сорокин. – Если передадут мне технику, которая сейчас находится у ЖЭУ. И там она используется, я считаю, неэффективно. Если мы работаем круглые сутки, то ЖЭУ с девяти до пяти». Иногда ГорДЭУ по доброте душевной время от времени прогоняло свои снегоуборочные машины и по тем улицам, которые официально не входили в зону их ответственности. Однако, предприятия могло заниматься этой дополнительной нагрузкой, только выполнив основную. Что при том уровне оснащенности техникой было не так-то просто.

«Как очередной снегопад – так будут опять вопросы и проблемы возникать. Кто будет убирать эти дороги?» - поставил вопрос начальник ведомства.

Таким было 11 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.