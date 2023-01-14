Диспетчеров аварийных служб Петрозаводска пропесочили на планерке

За две с лишним недели морозов ровно 20 лет назад, а именно с 25 декабря по 11 января, только в Единую дежурную диспетчерскую службу Петрозаводска поступило 11,5 тысяч звонков. А в ЖЭУ и различные аварийные службы города было просто не дозвониться. Работников диспетчерских служб собрали в мэрии, чтобы убедиться в их профессионализме, а заодно обучить правилам хорошего тона.

Специалистам дали послушать записанный дежурными звонок от горожанина, который жаловался на коммунальщиков, не сумевших решить проблему и пребывающих «в невменяемом состоянии». И такие истории мог рассказать каждый, кто хоть раз обращался за помощью в коммунальные службы города. Не найдя там никакой поддержки, люди все чаще звонили в ЕДДС Петрозаводска. Там вели учет всех звонков. «По входящим-исходящим звонкам мы делаем анализ. Вчера практически полдня разбирался – без прямых каналов связи до диспетчеров ЖЭУ дозвониться очень трудно. Учитывайте это», - говорил Сергей Димитриев, директор ЕДДС.

Если же звонившему повезло, и на том конце провода сняли трубку, содержание разговора его не радовало. Хотя, как отметил мэр города, половину проблем можно уладить уже в процессе разговора. И Виктора Маслякова это возмущало: «Если человек не умеет разговаривать с людьми и сидит на этой работе, то он должен сменить профессию».

Мэр заверил, что такие встречи будут проходить регулярно. И все дежурные диспетчерские службы города, а их 28, будут подчиняться ЕДДС, чей телефон все знали – 051. Необходимо оперативное взаимодействие, отметил Сергей Димитриев, надеясь, что это повлияет на эффективность работы коммунальщиков.

Юбилейный для Петрозаводска год Выставочный зал на Ленина,26 открыл выставкой Валентины и Сергея Чиненовых. И это была первая персональная выставка художников. Там были представлены книжные иллюстрации, станковая графика, а также акварели, посвященные 300-летней истории столицы Карелии.

Как раз тогда Валентина и Сергей Чиненовы отметили свои полувековые юбилеи и 25 творческий деятельности. Эти круглые даты, а также еще одна – 300-летие Петрозаводска – послужили формальным поводом для открытия выставки. Их иллюстрации были знакомы петрозаводчанам по книгам издательства «Карелия». «Конек-горбунок», «Снегурочка», эти и другие книжки стали ярче и живее благодаря рисункам Чиненовых.

А вот их графика была знакома, скорее, зарубежным ценителям искусства – работы Чиненовых не раз выставлялись в Германии. Большинство картин художники написали вместе. Глава семьи признался, что является генератором идей. А благодаря эмоциональности своей второй половины их совместные работы становились тоньше и изысканнее.

«Мы учились в средней художественной школы вместе с пятого класса, - рассказал Сергей. – Начали дружить где-то с восьмого класса. В школе помогали друг другу. Исток совместной работы – где-то там, в школьных годах. Потом учились в одном институте, на одном факультете, одни и те же преподаватели, одна школа. Одна жизнь! Все это совместное творчество и есть».

Таким было 14 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.