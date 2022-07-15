Архитекторам Петрозаводска вновь пришлось думать про площадь Гагарина

К 300-летнему юбилею Петрозаводска городские власти собирались преобразить площадь Гагарина. Свой проект памятного знака на суд Градостроительного комитета мэрии выставил московский скульптор Алексей Абалаков. У архитекторов Петрозаводска идея столичного ваятеля восторга не вызвала.

В начале года проект московской организации «Промстройресурс» участвовал в конкурсе на лучший памятный знак на площади Кирова. В конкурсе москвичи проиграли. Но свое творение предложили установить на площади у вокзала. По мнению скульптора Алексея Абалакова, оно должно было выглядеть так: двусторонняя металлические композиция в обрамлении стальных труб. Со стороны проспекта Ленина – декоративная карта Карелии с обозначением достопримечательностей: Кижи, Валаам, Соловки и Кивач.

«С фасада размещена и решается тема города, со всеми архитектурными памятниками. Историческими, с застройкой, с производственными зонами. Сверху указывается дата трехсотлетия города. С гербом города. И с главной фигурой Петра Первого», - рассказал на презентации скульптор.

Этот монумент московского зодчего должны были завершать элементы из керамики и стекла. Высота композиции предполагалась десять метров. А стоимость – около сорока тысяч долларов.

Архитекторам из Градостроительного комитета Петрозаводска проект не понравился. «На мой взгляд, совершенно неуместно. Стоит только посмотреть на этот элемент, отсюда, от вокзала – все, проспект будет убит», - говорил известный архитектор Александр Борщевский.

«Эта идея вызывает сомнения, потому что она перекрывает перспективу раскрытия улицы Ленина, как в сторону озера со стороны вокзала. Также есть опасения, что и с нижней части улицы Ленина при взгляде на вокзал она перекроет само здание, его шпиль», - поддержал коллегу главный архитектор города, которым тогда был Алексей Скрипицын.

В результате обсуждения наши архитекторы проект забраковали. Однако, привокзальная площадь к юбилею все равно преобразится, обещали в мэрии. Там было решено вернуться к идее десятилетней давности – воздвигнуть посреди площади фонтан.

«Если этот проспект будет завершен на этом месте фонтаном, посвященным 300-летию города, это будет идеальная вещь», - отметил Борщевский. Градостроительный совет Петрозаводска собрался объявить конкурс на лучший проект фонтана.

К сожалению, денег на эти цели не нашлось ни у кого, поэтому к вопросу, как бы благоустроить площадь Гагарина, и что бы такого воткнуть по центру, обращались не раз. И не всегда при этом архитектурная общественность вела себя принципиально, а власти позволяли себе своей властью пользоваться. Так, к очередным выборам, благодаря тогдашнему мэру Петрозаводску Николаю Левину (кстати, выборы все же проигравшему) у нас на площади Гагарина появилась стела, прозванная БигБеном и посеявшая в народе немало споров. В январе 2019 года БигБен был снесен.

Во второй половине июля Петрозаводск готовился встречать 31-ую Международную Онежскую регату. По словам организаторов, подготовка к регате в 2002 году сильно отличалась от прошлых лет и не в лучшую сторону. Одна из причин возникших в том году проблем – повышение зарплат бюджетникам! Так сказали журналистам в Госкомитете по спорту и туризму.

Пресс-конференцию открыл недавно утвержденный на должность председателя Госкомспорта РК Евгений Коткин. По его словам, главной неприятностью в подготовке гонок были деньги. На финансовой диете Онежская регата оказалась из-за бюджетников. Причем, смету соревнований заметно сократили. Организаторам пришлось просить помощи у министра спорта РФ Вячеслава Фетисова. А также у спонсоров и меценатов.

Как и в прошлом году, у организаторов регаты возникли проблемы с доставкой яхт к месту гонок. «Если питерские яхты, новгородские в Волги и так далее, ближе находятся и могут своим путем добраться, то для москвичей это большая проблема. Нам удалось найти компромисс, и судно «Балтийский-69» было отправлено в Москву, буквально сегодня разгружается там, и сегодня-завтра будет погрузка на него яхт, порядка двадцати пяти», - сказал Семен Тарасов, заместитель председателя комитета.

Регату предполагали открыть 21 июля. Всего запланировали пять гонок. Яхты должны были соревноваться в шести классах. В общей сложности яхтсменам предстояло провести на воде трое суток. Среди мужских команд предполагал приехать один женский экипаж из Москвы. Всего ожидалось на регате 57 яхт из 12 городов России. Собирался прибыть и белорусский экипаж. Онежская регата оправдывала статус международной. Ожидалось участие яхты «Челленджер» из Англии, яхты «Коуланд» из Норвегии и, возможно, финского парусника. Оценивать соревнования пригласили московских судей мировой категории. Первого августа обещали подвести итоги регаты, и сразу же начать копить деньги на проведение следующих гонок – к 300-летию города. «Мы можем сюда и сто, и двести, и триста яхт пригласить. И они бы приехали. Но все будет зависеть от финансов, - подчеркнул Тарасов. – Если мы сумеем набрать хороший призовой фонд, как это делается в теннисе, к примеру, то всю элиту можно тут собрать».

Таким было 15 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.