Пять новых тракторов собирались решить проблему уборки в Петрозаводске

Дорожно-эксплуатационное управления Петрозаводска («ГорДЭУ Плюс») ровно 20 лет назад получило от администрации города пять новых тракторов для уборки улиц. Покупка техники обошлась Петрозаводску в 4 миллиона рублей. Технику купили на деньги, перечисленные Октябрьской железной дорогой в бюджет Петрозаводска. Пять тракторов «Беларусь» были предназначены для погрузки песка, щебня, для уборки снега и так называемого «смёта». То есть того, чем посыпают зимой городские дороги, и что после зимы надо «смести».

До 2001 года автопарк «ГорДЭУ Плюс» не пополнялся целых десять лет. В 2000 году на предприятие даже приходил православный батюшка, освящал машины, чтобы подольше работали. Техника, работавшая в те годы на петрозаводских улицах, была изношена на 80%. И половина старых тракторов постоянно находилась в ремонте. Белорусские машины были призваны в прямом смысле спасти Петрозаводск от грязи.

Новые тракторы на уборку города сразу не выйдут. По словам тех, кто собирался на них работать, даже у машин, недавно сошедших с конвейера, есть недостатки, которые требуют устранения. Белорусские тракторы «ГорДЭУ Плюс» получила в неполной комплектации. Одна машина прибыла с зеркалами старого образца. По словам трактористов, каждую деталь новой техники пришлось подкручивать и подвинчивать заново. Так что на петрозаводские улицы эти машины выйдут, судя по всему, не раньше середины апреля – прогнозировали дорожники. До этого времени всю новую технику опломбировали. Кстати, в тот же день десять новых тракторов для уборки дворов получили городские ЖЭУ – жилищно-эксплуатационные управления, которые в те годы работали вместо нынешних Управляющих компаний.

200 лет назад меценат Павел Демидов начал вкладывать деньги в строительство вузов в российской глубинке. Его прозорливость соотечественники оценили годы спустя, когда выпускники этих вузов прославили свою Родину. В двухтысячные годы традиции русского меценатства продолжил глава холдинговой компании «Интеррос» Владимир Потанин.

Стипендиальная программа благотворительного фонда Потанина работала в те годы в шестидесяти лучших вузах России. Второй год, согласно рейтинговым исследованиям, ПетрГУ входил в их число. Участником стипендиальной программы мецената мог стать каждый студент-очник, сдавший две сессии на отлично. «Очень много говорилось об этой программе. Хотелось посмотреть, что это такое, и, если я не выиграю в ней, то выяснить, что же там требуется, чтобы можно было на следующий год снова попытаться», - рассказала про свой опыт Елена Тамонова, студентка юрфака ПетрГУ.

Желающих стать потанинскими стипендиатами среди наших студентов нашлось немало. Однако лишь 20 из них, по мнению организаторов конкурса, оказались достойными поддержки. Два десятка счастливчиков определились по результатам тестирования. Чтобы оказаться в числе избранных, студенты должны были проявить себя с лучших своих сторон. Как химики и художники, физики и лирики одновременно. Помимо теста конкурсантов испытывали на смекалку и артистизм.

«Самый смешной и удивительный конкурс для студентов – это когда кидали сырые яйца, - вспоминал Павел Гоккоев, председатель студенческого профкома ПетрГУ. – Надо кинуть из-под потолка яйцо, чтобы оно не разбилось. Для этого нужно было придумать такое устройство, чтобы не разбилось. Они дули шарики на столах, чтобы яйца не упали со столов. Еще кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то представлял свое хобби. Это было очень разнообразно».

Самых умных, находчивых и перспективных студентов Владимир Потанин наградил стипендией. В течение учебного года помимо государственной стипендии каждый месяц они получали еще 1200 потанинских рублей. Кстати, государственная стипендия отличников была в три раза меньше потанинской. Студент матфака ПетрГУ Александр Бородин сказал: «Они нам не то, чтобы показали, что «вы, ребята, молодцы, вот вам деньги, учитесь дальше». Но за этим как бы чувствуется, что на нас ответственность за будущее. Нам надо вести кого-то за собой куда-то. Это меняет жизнь». Его мысль подхватила студентка филфака ПетрГУ Елена Каменщикова: «Стипендия – это тоже немаловажно, потому что для студентов много значит материальная поддержка. Всегда не хватает. И его стипендию частично я тратила на самообразование. Приобрела на семи дисках Энциклопедию Кирилла и Мефодия».

Помимо студенческой программы фонд Потанина проводил конкурс среди молодых преподавателей вуза. Ежегодно 60 самых перспективных педагогов получали гранты в размере 1200 долларов. В 2002 году на материальную поддержку претендовали три преподавателя нашего университета. Кому достанется награда, определяли не только эксперты фонда, но и студенты вуза. Свои голоса они отдали преподавателю кафедры технологии металлов ЛИФ Марине Даниловой: «Я туда отправила документы и забыла об этом. Каково было мое удивление, когда недели через две, мне по телефону прямо из Москвы позвонили и сообщили, что я победила». Победителей приглашали в Петербург, и там их поздравил неожиданный гость Михаил Жванецкий. Он стал одним из лучших подарков, поздравив стипендиатов, для которых ежегодно устраивали настоящее шоу. А в конкурсе «Спецпризы для спецталантов» Владимир Потанин исполнял заветное желание стипендиатов, которые отличались особой оригинальностью. Одними из главных героев праздника были студенты-второгодники. Конечно, не по количеству «хвостов», а потому что второй год подряд становились потанинскими стипендиатами.

В 2002 году таковых было двое. В таких студентов Владимир Потанин не жалел вкладывать свои деньги: «Мы обеспечили такую инвестиционную ситуацию в стране, при которой ни во что больше, кроме образования, вкладывать некуда. Стройте, дерзайте, успехов! Увеличением количества студентов нас не запугаешь». В 2002 году на образовательные программы Владимир Потанин наметил потратить более одного миллиона долларов.

Таким было 2 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.