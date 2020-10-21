Не получившие зарплату крестьяне Карелии призвали к ответу губернатора

Олонецкий район считался в Карелии одним из самых проблемных. Обострены проблемы были еще и тем, что районные власти никак не могли найти общий язык с властью республиканской, долгое время существовала конфронтация между правительством республики и бизнесменом Василием Поповым, возглавлявшим район. Поэтому хозяйствам приходилось решать все возникающие вопросы самостоятельно. А иногда связываться напрямую с карельским правительством. В старинном карельском селе Видлица Сергей Катанандов провел почти сутки. Приехав в четверг вечером, он устроил с директором зверосовхоза Владимиром Степановым (был депутатом ЗС РК, брат бывшего главы республики Виктора Степанова) своеобразную встречу «без галстуков». Встреча помогла расставить все точки над «и» перед напряженным рабочим днем в районе.

Все началось с посещения местного мясозавода. Который, как уверял Владимир Николаевич, может и должен работать на собственном сырье. И это было вполне возможно, если помогать животноводству в Карелии. Предметный разговор продолжался весь день.

«Глава Карелии серьезно готовился к этой встрече, думаю, - сообщил Владимир Степанов. - Он много знает серьезных вещей о нас, и разговор получился конструктивный по всем отраслям, которые есть в нашем хозяйстве». На звероферме разговор был продолжен. В 2000 году в Видлице был получен наивысший выход песца в Карелии. Продукция шла хорошо. Но совхоз не замыкался только на этом. Животноводство и туризм, рыбный промысел и выращивание овощей — тут было все сразу. В тех условиях это был, наверное, лучший выход. Но и проблем было множество. Сергей Катанандов реально смотрел на вещи: сделать в сельском хозяйстве Карелии предстояло еще больше, чем сделано: «Мне казалось, что мы переломили ситуацию, но вот сегодня мы опять столкнулись с массой проблем. Все наши решения, которые мы приняли, они не дают окончательного и хорошего эффекта, стабильного».

В деревне вовремя платили пенсии, а крестьяне за свой труд зарплаты вовремя не видели. Техника не обновлялась. Не было новых технологий в производстве. Многое из этого могла бы решить районная исполнительная власть, но не решала.

«Если говорить о районной власти, то, к сожалению, она устранилась от решения проблем крестьян. Делает вид, что это проблемы самих жителей деревни. Я считаю это неправильным. Не хочу критиковать местную власть, это не мое дело, пусть граждане оценивают деятельность тех, кого они избирали», - сказал Сергей Катанандов.

Посетил председатель правительства и строящийся в Видлице медико-социальный центр, что вылилось в 40-минутную планерку. Владимир Степанов доказывал, что здесь необходимо разместить сельскую больницу. Спор был горячий. Директор свое доказал. Впрочем, как сказал он позже, с этим правительством спорить можно, доказывая свою правоту: «Часто бывает, что приходится спорить. По многим вопросам, которые животрепещущие. Я думаю, диалог возможен. В этом году правительство все обязательства перед нашим совхозом выполнило».

Как сказал Сергей Катанандов, подводя итоги, «мы разговаривали с людьми на одном языке» и при всех проблемах, драматизировать ситуацию не надо: «Все хозяйства стоят на ногах, и никакой паники нет. Конечно, мы не допустим банкротств предприятий и не допустим, чтобы предприятия эти сокращали производство. Наша задача сделать так, чтобы здравый смысл в деревне восторжествовал. Сегодня все при зарплате в деревне, кроме самого крестьянина, работающего в совхозе. Это ненормально». От жизни таких районов зависит жизнь и в Петрозаводске. Именно они нас кормят. Председатель правительства поэтому и стремился решать подобные проблемы на месте, а не в своем кабинете на проспекте Ленина.

А в это время мэр Петрозаводска Андрей Демин тоже оглядывал свое хозяйство, например, прогуливаясь по набережной. Такие прогулки открыли глаза главе местного самоуправления на беспорядок в городе. На планерке в мэрии Андрей Демин задавал своим подчиненным волнующие его вопросы. Свежий воздух не принес главе самоуправления ожидаемого результата. Настроение его было испорчено: «Иду по набережной. Идет шпана. Лет 13-14. И с удовольствием переворачивают наши урны. Здоровья уже много — урну поднять может и бросить ее на асфальт». Градоначальник шпаны не испугался. Сделал замечание. Шпана не узнала в лицо гражданина, который призывал ее к порядку. И с песнями продолжила свой рейд по урнам. Посему Андрей Юрьевич вынес на планерку вопрос: кто охраняет набережную в темное время суток? В светлое — известно кто — дворники, которые целыми днями заботились о чистоте урн и берегов Онего. Кстати, журналисты после планерки проверили: все урны были на своих местах. В надлежащем для них положении — строго вертикально.

На муниципальном предприятии ГорДЭУ, которое в 90-е годы тяжко страдало от постоянных долгов по зарплатам и прохладного к себе отношения со стороны властей, состоялся обряд освящения трех новых машин. Для муниципального предприятия ГорДЭУ это было, безусловно, знаменательным событием. Ведь новая техника приходила в эту организацию очень редко. Батюшка освятил новую технику.

Впрочем, три машины погоды не сделают, понимали специалисты. Оставалось только молиться, по всей видимости. А в этих боксах находились три автобуса «Мерседес», что пришли в наш город. Вот уж где действительно небесная помощь была необходим! Ведь их купили с учетом того, что сначала нужно было их подремонтировать. И подобных машин у нас должно было быть 25. На планерке мэр города Андрей Демин сказал, что в ноябре петрозаводчане смогут увидеть эти автобусы на улицах города. Журналист Александр Тихий, который приехал в боксы посмотреть на «Мерседесы», горько пошутил, что тут уж точно без небесной помощи, без освящения, без батюшки не обойтись. Автобусы были не в том состоянии, чтобы быстро приступить к работе.

Таким было 21 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото на главной expert.ru)