Программисты Петрозаводска показали себя молодцами на чемпионате мира

В феврале 2003 года в Петрозаводске гостили лучшие в России компьютерные умы. Ребята собрались на тренировку перед чемпионатом мира, который должен был состояться в марте в Голливуде.

До 2002 года первое место на чемпионате мира по программированию принадлежало российской команде. Но потом китайцы нас опередили. В ряду соискателей была и команда Петрозаводска, занявшая в итоге 18 место среди четырех тысяч команд. Программисты из Петрозаводска всегда были на хорошем счету. Не зря их руководитель Владимир Кузнецов говорил, что его подопечных, так же, как и других российских программистов, постоянно звали работать в Америку. Многие оставались там. Но посмотрите на эти кадры – вот эти не остались, они вернулись в Россию, и в Петрозаводске начали активно готовиться в очередной раз покорить Америку. Тренер Олег Христенко рассказал: «Принято на всех серьезных соревнованиях, что подготовительные сборы проходят вне привычной обстановки. Хотя бы потому, что если подготовка в привычной обстановке проходит, то потом, оказываясь на олимпиаде, у людей могут возникнуть психологические проблемы. И здесь идет еще соревнования с другими сильнейшими российскими командами, и это дает очень хорошую рабочую обстановку, что сложно достигнуть при раздельных тренировках у себя в Москве».

Задачи, которые решали ребята, были вряд ли под силу человеку традиционного мышления. Сам заведующий кафедрой прикладной математики и кибернетики ПетрГУ Владимир Кузнецов говорил, что его подопечные щелкают задачи, над составлением которых он трудится часами. Признался, что некоторые задачи не под силу даже ему:

«Прежде всего это умение и желание трудиться. Что тут скажешь – когда люди работают по 18-20 часов в сутки, наверное, это все-таки много. Это своеобразная одержимость. А во-вторых, это безусловно колоссальный талант. Задачи сложнейшие приходится решать».

В субботу собирались подвести итоги тренировочных соревнований, после чего лучшие умы покинут Петрозаводск, чтобы съездить в Голливуд.

В те дни сотни звонков поступали оперативному дежурному, в мэрию, в ГИБДД, в ГорДЭУ – и все с жалобами на плохое состояние дорог. Где-то городские дорожники могли своими силами привести их в порядок, а вот в такие уголки города, как улица Питкярантская, у них, судя по всему, руки не доходили. Жители того района ГорДЭУ отчаялись дождаться помощи.

Грузовик с продуктами с трудом каждое утро пробирался сквозь снежные завалы к детскому садику. Легковые машины вязли в снегу, боялись тормозить – потом было не вытолкать. Остановишься – застрянешь. Жители домов часто не могли подвезти автомобили к подъездам. Один из них Александр Филипенков сказал: «Никаких подъездов к нашему дому не расчищено. Ни с Карельского проспекта, ни с Ровио. Все население пешком ходит. Когда снег идет особенно – завал полный тут. Я сам профессиональный водитель с 30-летним стажем, и посмотрите, что творится».

Жители отчаялись куда-либо обращаться. У них сложилось мнение, что кукковкие дороги ни за кем не закреплены. «Оперативным дежурным звонил, в мэрию неоднократно обращался, все начинают пускать по кругу, - пожаловался Александр Филипенко. – Один отправляет к одному, другой – к другому». Петрозаводчане наивно надеялись, что техника ГорДЭУ+ почистит им дороги к дому, но не тут-то было: «Я звонил начальнику ГорДЭУ, а он мне говорит – нам и так мэрия 15 миллионов должна. И я не знаю, мол, что делать, трактора мои работают на солярке. Их нечем заправлять». Так что выходило, что дороги в микрорайонах у нас ничьи. Кстати, они сильно отличались от дворовых территорий, которые дворники в те годы старательно приводили в порядок.

«В эту зиму наша дорога чистилась один раз в середине декабря, - отметил Александр Филипенков. – Когда снегопад сильный был. Все!» Сложно было подсчитать, сколько денег люди потратили на ремонт своих автомобилей. Автолюбители подумывали о том, чтобы не платить непомерно возросший дорожный налог. За что платить-то? – так они рассуждали. Пару дней назад здесь застряла «Скорая», которая спешила на вызов. Никто не смог ответить, успели ли врачи спасти жизнь человека, который просил о помощи.

Таким было 6 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com