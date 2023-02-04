«Шалманом» назвал спортклуб мэр Петрозаводска за царившие там нравы

На планерке в мэрии ровно двадцать лет назад глава администрации Петрозаводска Виктор Масляков сообщил, что традиционное оперативное совещание будет теперь начинаться с отчетов начальников отделов мэрии о том, как идет подготовка к 300-летию Петрозаводска. Ведь времени оставалось мало, а сделать нужно было еще много.

Виктор Николаевич заявил, что такой «понедельничный» контроль за ходом подготовки к юбилею города обусловлен тем, что есть определенное беспокойство – успеют ли петрозаводчане приготовить все, как надо, к нашему общему дню рождения. Особенно тревожил Маслякова облик столицы Карелии: «Хотелось бы, чтобы появилась концепция облика проспекта Ленина, Первомайского, Октябрьского проспектов, Карла Маркса – центра города.

Поручение главному художнику и архитектору города, главе градостроительного управления и комитета по торговле – провести ряд встреч с руководителями предприятий, которые ведут свою деятельность на территории центра». Особенно мэра заботило состояние городских витрин и вывесок в центральной части Петрозаводска. Там многое предстояло сделать. Прежде всего – очистить стены домов от старых афиш и объявлений.

Также Виктор Масляков рассказал собравшимся в мэрии, как он участвовал в совместной коллегии министерства культуры и Госстроя РФ в Москве, которую вела Валентина Матвиенко. Самый главный вывод, который сделал мэр – федеральный центр готов нам помочь: «Все вопросы, которые поднимала Карелия, все эти вопросы решаются. Обещают к нам подъехать руководители Госстроя и министр культуры. На мероприятия, связанные с 300-летием Петрозаводска». Он сообщил, что Петрозаводск попал в группу городов-юбиляров, куда вошли Псков, Казань и Малоярославец.

«Привели ряд интересных примеров, когда Российский Федерация вкладывала деньги в города-юбиляры. Привели в пример Малоярославец, где населения чуть более 10 тысяч человек. И вложили туда очень большие деньги. Жители этого города получили и канализационные сооружения, и водоочистные, и так далее».

Но было и на что разгневаться большим начальникам. Виктор Масляков обрушился с критикой на кинотеатр «Калевала», на территории которого работал бильярдный клуб. И нравы, царящие в клубе, не устраивали мэра: «Бильярдный клуб, во-первых, задолжал нам арендную плату. Во-вторых, там сегодня продаются крепкие алкогольные напитки – водка. Это превращается уже не в бильярдный клуб, а в шалман. Сдвигаются столы, гости и жители Петрозаводска начинают там устраивать попойки». Если кому-то хочется выпить – пейте в кафе, а не в кинотеатре, подытожил мэр.

В ДК «Машиностроитель» состоялся благотворительный концерт коллективов, которые исполняли народную музыку. Собранные на концерте деньги решили отдать на строительство в Заонежье часовни преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Заонежье – один из красивейших уголков Карелии с богатейшей историей и культурой. Когда-то этот край называли Исландией русского эпоса. Здесь жили многие известные исполнители сказов, былин и плачей, мастера заонежской вышивки и северной иконописи. Именно в Заонежье находится самый известный карельский архитектурный памятник – церковный деревянный ансамбль на острове Кижи. В заонежской деревне Загубье родился основатель Соловецкого монастыря – преподобный Зосима. В начале 21 века односельчане святого показывали приезжим камень, у которого он по легенде молился.

К сожалению, несмотря на всю свою богатую историю и культуру, Заонежье постепенно приходило в запустение. Уезжали в города люди, особенно молодые. Пустели деревни. Разрушались старинные дома.

«Можно сказать, что в городе Петрозаводске собралась заонежская диаспора, чтобы чествовать свой край. И, общаясь вместе в этот вечер, пожелать возрождения нашему любимому краю», - сказал на открытии концерта отец Николай Озолин, настоятель Кижского храма. Профессиональные и самодеятельные фольклорные коллективы из Заонежья и Петрозаводска объединили усилия, чтобы помочь замечательному уголку Карелии – привлечь к его проблемам внимание общественности. Концерт был благотворительным. Собранные на нем деньги пошли на строительство часовни.

Таким было 4 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com