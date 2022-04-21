Программистам из Петрозаводска не понравился Париж, а Гавайи наоборот

Не каждому петрозаводчанину ровно 20 лет назад было суждено побывать на таком экзотическом курорте, как Гавайские острова. Но компьютерщикам – студентам ПетрГУ – это удалось. Правда, сначала нужно было доказать свою гениальность и выйти в финал Чемпионата мира по командному программированию.

Впервые о Чемпионате мира по программированию среди студентов российские вузы узнали в 1993 году. На протяжении нескольких лет только московские и питерские университеты отстаивали честь страны на этих соревнованиях. В 2002 году на Гавайи ездили шесть команд из России, четыре – из провинциальных вузов. ПетрГУ представляли четверо компьютерных гениев, которым в региональных российских соревнованиях даже удалось обыграть предыдущего чемпиона мира – команду из Санкт-Петербурга. У наших ребят было все для победы и в этих состязаниях, однако тогда лучшими в мире программистами стали студенты из Шанхайского университета.

«Это очень неприятно для России, потому что в течение трех предшествующих лет первое место всегда было за Россией. А в этом году похуже дела обстоят. Но все дело в том, что в Китае общегосударственные программы развития именно этого вида прикладного спорта. Так что это достаточно естественный результат»,

- сообщил Владимир Кузнецов, тренер команды.

Несмотря на отсутствие в России такой государственной программы по выращиванию компьютерных гениев, команда из Петрозаводска достойно выступила на чемпионате мира. 18-ое место из 67 команд. Неплохо для дебюта войти в двадцатку лучших. Кроме участия в элитных соревнованиях, память о которых наверняка останется на всю жизнь, ребятам удалось посмотреть не только Америку, но и частично Европу. Во время 20-часового перелета было две остановки – в Сан-Франциско и в Париже. Впечатления у ребят и тренера были самые разнообразные.

«Очень сильный контраст был – после снега в Карелии попасть на Гавайи, где солнце, море и песок. Тепло!» - отметил студент Роман Сошкин. «Были положительные, были отрицательные. Но, конечно, положительных больше, - рассказал Денис Кошман. – Самые положительные – это Гавайи, а самые отрицательные – это Париж. Но это кому что нравится. Такой контраст: после чистоты сразу кучи мусора».

Вернувшись из поездки, тренер Владимир Кузнецов не собирался почивать на лаврах. Конечно, участники звездной команды набрались опыта. Но скоро они закончат вуз и уже не смогут выступать за команды студентов. Поэтому Владимир Кузнецов набирал новые команды и начинал выращивать компьютерных гениев аж с семиклассников петрозаводских школ. И обещал, что вырастит из них чемпионов мира. Кстати, так и случилось!

С 13 апреля в Петрозаводске проходили Дни Австрийской культуры. Австрия воплотилась на берегу Онежского озера в выставках и концертах. Но, пожалуй, основным событием стала Неделя австрийского кино.

Россию и Австрию связывали давние отношения в сфере культуры. Но вот знания соотечественников об Австрии больше были из области истории искусства. Россияне хорошо знали, что, скажем, Иоганн Штраус родом из Австрии. «Существуют такие клише. То, что давно уже было у нас создано – наша музыка, Штраус, Моцарт, все замечательно, наша литература классическая, тоже замечательная, но мы решили на этот раз вам показать культуру Австрии в новом свете. То есть Австрию, как она выглядит сегодня», - сообщили на церемонии открытия Урсула Маурич.

В эти австрийские дни в Петрозаводске, которые происходили по инициативе генерального консульства этой страны в Санкт-Петербурге, была представлена выставка всемирно известной фотохудожницы Кристины Де Гранси «Миры Волги: повседневная жизнь российской провинции с ее трудностями и надеждами в 200 фотографиях». Только пять из них – обычные карточки большого формата в рамках. Все остальное было сделано на лазерном принтере и экспонировалось без рамок.

Основным событием Дней культуры Австрии стал кинофестиваль, в рамках которого зрителям предложили шесть кинолент. Среди них были и дебюты молодых режиссеров, и работы мастеров с мировым именем. Проведение недели австрийского кино стало удачной заменой временно почившего в бозе Фестиваля стран европейского сообщества. Традиции показа некоммерческого кино по-прежнему оставались. «Мы в выходные самое кассовое время отдаем фестивалю. Можно сказать, из чувства долга», - заявила директор кинотеатра «Калевала» Светлана Будник. Так что петрозаводчане смогли тогда открыть для себя Австрию, о которой, как выяснилось, не так много знали.

Таким было 21 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.