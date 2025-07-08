Остров Кильпола на Ладоге превращается в частный «заповедник»

Текст, фото: Антонина Кябелева

Остров Кильпола расположен в Ладожском озере и представляет собой западную оконечность Ладожских шхер. Частично территория острова принадлежит национальному парку «Ладожские шхеры».

Уже много лет сюда устремляются многочисленные любители первозданной природы, чтобы отдохнуть в одном из самых живописных мест Карелии. Но, помимо дикой природы, туристы сталкиваются с не менее диким освоением территории, которая приобретает угрожающие масштабы. Если бы кто-то коллекционировал разные виды шлагбаумов, перегораживающих подходы к частным владениям, а заодно к берегам Ладоги и внутренним озерам острова, то лучшего объекта для пополнения коллекции и придумать сложно.

Недавно я побывала на острове и с помощью местных жителей оценила ту мрачную реальность, в которую постепенно погружается Кильпола.

Поселок Тиурула частично расположен на материке и частично на острове Кильпола. Правда, судя по дорожным указателям, между материковой и островной частью поселка существует «мертвая зона», которая не относится к населенному пункту. Несмотря на то, что по ней проходит улица Солнечная, которая после моста продолжается на острове. Знака, обозначающего завершение населенного пункта на острове, пока нет. Местные жители говорят, что его только обещают установить.

Грунтовая дорога на острове очень узкая. Для того чтобы двум машинам разъехаться, кому-то нужно остановиться и пропустить встречный автомобиль. Юлия Алиева и Татьяна Яковлева, которые живут в Тиуруле, вспомнили, что туристический бум здесь начался лет семь назад. На острове, рассказали женщины, сейчас больше десятка различных гостевых домов и баз отдыха. Встречаются и палаточные лагеря, которые работают под заказ. Часто в них отдыхают группы подростков под надзором двух-трех взрослых. Дошло до того, что на берегу Ладоги особо предприимчивые граждане уже стали сдавать в аренду места под палатки. Сплошь и рядом, продолжила Юлия Алиева, отсыпается береговая линия Ладожского озера, возводятся причалы, строятся ангары для яхт. Она сказала, что представители муниципальной власти бояться связываться с новыми «хозяевами» острова.

На территории Кильполы расположен нацпарк «Ладожские шхеры». Но понять, где начинается территория нацпарка, и где она заканчивается, невозможно. Недаром остров сравнивают со швейцарским сыром с дырками в виде арендованных участков сельхозугодий и частными земельными наделами, владельцы которых пытаются всячески отгородиться от туристов и перекрыть им подходы к озеру.

Я встретила только одну вывеску, сообщающую о присутствии на острове нацпарка, да и то там, где ее вообще не должно быть. Но об этом я расскажу чуть позже. Зато остров богат шлагбаумами, свежими отсыпанными дорогами, ведущими к частным строениям, и табличками с предупреждением, что вы вступили на частную территорию.

От основной дороги шла отворотка на хутор Соромяки. Тут же стоял шлагбаум и красовалась надпись, что по дороге могут проехать только собственники земельных участков и их гости. Насколько законно подобные ограничения?

«Когда людям выделяют участки, и они за свой счет отсыпают старые финские дороги, они потом ставят шлагбаум и никого не пускают. А насколько это законно, я не знаю. Это большой вопрос. Раньше это были дороги общего пользования. У нас был совхоз «Застава», и с помощью этих дорог обслуживались совхозные поля»,

- сказала Юлия Алиева.

Шлагбаум на Соромяки хотя бы был открыт. Буквально через несколько минут мы встретили закрытый шлагбаум с грозной надписью, что объект охраняется собаками. «Уважаемые туристы! Для экономии вашего времени сообщаем: выхода к Ладоге по этой дороге нет!», - гласила соседняя табличка. Этой дорогой, рассказала Юлия Алиева, раньше пользовались местные жители:

«На табличке сказано, что к Ладоге прохода нет, а то, что там внутренние озера, умалчивают».

По словам Алиевой, местные жители возмущены, что лишись доступа ко многим внутренним озерам и побережью Ладоги.

«Везде шлагбаумы, территория закрыта, собаки. Мы написали коллективную жалобу в мае этого года, она пока на рассмотрении. У нас достигнута критическая масса народного недовольства»,

- заметила она.

Буквально через несколько минут мы встретили еще один закрытый шлагбаум без опознавательных знаков, за которым продолжалась старая заросшая травой дорога. Недалеко от него встретилась очередная качественно отсыпанная отворотка со шлагбаумом и предупреждением для туристов, чтобы те лишний раз «не отсвечивали».

Помимо уже обжитых участков есть и явные новостройки. От главной дороги шла «незавершенка». Новая дорога поднималась на небольшой холм. Было видно, что строительство дороги находится на завершающем этапе. На холме возле новой дороги возвышались груды песка, бревна, каменные плиты, стройматериалы. Здесь, видимо, тоже скоро появятся строения и, как положено на острове, очередной шлагбаум.

Но главной причиной моего визита было желание посмотреть, что происходит во владениях питерской компании ООО «Сигма плюс». Компания получила на острове несколько участков, некоторые находятся у нее в аренде, а другие оформлены в собственность.

По соседству расположены еще два земельных участка, принадлежащие на праве собственности Юлии Гусевой и ее мужу. Участки супругам были выделены для дачного строительства. Они построили два небольших дома. Все было спокойно, пока не появился новый сосед. ООО «Сигма плюс» развернуло бурную деятельность: на участках появились дома, глэмпинги, баня с купелью, был организован так называемый «Северный город солнца», где стали проводить музыкальные лагеря для взрослых и детей. Но это полбеды. Конфликт начался с того, что дорога, по которой Гусевы добирались до своих домов и которая шла параллельна земельным участкам, на которых питерская компания развернула свою деятельность, оказалась перекопанной.

Рядом на территории фирмы «Сигма Плюс» была построена новая дорога, которую перегородили шлагбаумом. Осенью прошлого года Юлия Гусева обнаружила примерно 600 метров отсыпанной дороги, проходящей вдоль участка с кадастровым номером 10:10:0010142:185, тоже арендованном ООО «Сигма плюс» под сельскохозяйственную деятельность.

Подробно об этом конфликте наше издание рассказывало в прошлом году. Оказавшись фактически в западне, Юлия Гусева стала обращаться в самые разные органы власти, чтобы как-то урегулировать ситуацию и получить доступ к своему участку.

Сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку и выявили на землях, где разрешено вести исключительно сельхоздеятельность, пять жилых строений и две хозпостройки. Незаконные строения на арендованных ООО «Сигма плюс» участках сотрудники Россельхознадзора квалифицировали как базу отдыха. Прокуратура Лахденпохского района и Россельхознадзор провели совместную проверку и выявили нарушения законодательства при использовании земельных участков с кадастровыми номерами 10:10:0010142:180, 10:10:0010142:181 и 10:10:0010142:182, которые находятся в собственности у питерской фирмы.

В январе 2025 года прокурор Лахденпохского района обратился в суд с иском к ООО «Сигма плюс» с требованием освободить остров от незаконных построек, появившихся на землях сельскохозяйственного назначения. Дело до сих пор рассматривается в суде, в настоящий момент проводится экспертиза.

В том, как непросто жить по соседству с владениями питерской компании, мне пришлось убедиться на личном опыте. Подъехав к месту, где начиналась арендованная компанией территория, мы увидели будку охранника и шлагбаум, перегораживающий основательную грунтовую дорогу. В центре старой лесной дороги стоял мощный щит, сообщающий, что вы находитесь на территории парка «Ладожские шхеры», и пройти можно, только получив специальное разрешение. Фактически щит перегораживал единственную тропу, по которой можно добраться до участков Гусевых.

По словам Юлии Гусевой, он появился в разгар конфликта, после того, как старая дорога оказалась перекопанной. В распоряжении нашей редакции есть ответ из Национального парка «Ладожские шхеры». В нем зафиксировано, что «с левой стороны от шлагбаума установлен стенд с информацией о национальном парке, а также проходит старая лесная тропа». Со ссылкой на Хийтольское лесничество сказано, что в лесоустроительных материалах нет сведений о данной лесной дороге.

«Данная тропа используется гражданами для прохода к природным объектам, в том числе к озеру Витсалампи. Имеет достаточную ширину для пешеходного движения и сопровождения велосипеда»,

- отмечено в документе.

Также сказано, что информационный стенд и тропа находятся на землях лесного фонда. Никаких данных о том, какая организация установила стенд и почему он появился на землях лесного фонда, а не там, где ему положено стоять, то есть на территории нацпарка, в ответе ни слова.

А теперь представьте состояние туристов, которые видят с одной стороны будку охраны и шлагбаум, а с другой стороны грозный стенд с требованием спецразрешения, загораживающий единственный проход к озеру Витсалампи. Такое впечатление, что единственной целью данного информационного стенда является поддержать владельцев ООО «Сигма плюс» в их желании отгородиться от любого вторжения на территорию, которая им не принадлежит. Один из местных жителей, который традиционно рыбачил на озере Витсалампи, обратился с жалобой в карельский Следком с требованием обеспечить свободный доступ людей к месту рыбалки.

Юлия Гусева вынуждена оставлять свою машину недалеко от шлагбаума и пробираться с вещами по изуродованной тропе, которая теперь частично стоит в воде, а частично завалена внушительных размеров булыжниками.

Едва я подошла к шлагбауму, из строения вышел охранник. Я поинтересовалась, не сотрудник ли он нацпарка? Мужчина, представившийся Алексеем, ответил утвердительно. Но едва я попыталась его сфотографировать, он с испугом спрятался в своем укрытии и больше не показывался.

Пока мы пробирались по тропе, на параллельной дороге, находящейся на арендованной питерской компанией земле, появился квадроцикл с двумя крупными упитанными мужчинами. Они постоянно делали фотоснимки на телефон, задавали вопросы о том, что мы здесь делаем, предупреждали, что вокруг частная территория, в общем, пытались воздействовать психологически.

«Слева ходите, справа не ходите»,

- прокричал один из них.

Рядом раздавался громкий лай собак. Подобное сопровождение приятным не назовешь. Было неуютно пробираться по тропе под надзором крепких мужчин, явно чувствующих свое превосходство.

Один из участков питерской фирмы, мимо которого мы прошли, был полностью заставлен белыми шатрами. Местные жители рассказали, что, невзирая на проверки и предупреждения, шатров стало еще больше.

Выйдя на нормальную дорогу, мы пошли к озеру Витсалампи. Следовавшие за нами мужчины сообщили, это уже дорога общего пользования и по ней нам ходить разрешено. На берегу озера лежала чья-то резиновая лодка. Окруженный зарослями спуск к воде открывал вид на симпатичное озеро, обещающее неплохую рыбалку. Главное, до него добраться, преодолев все кордоны.

Мы с трудом нашли тропинку, чтобы пройти к домам Гусевых. Юлия была дома, ее сынишка чистил свой внушительный улов. Гусева сказала, что пока никаких перемен к лучшему в ее жизни не произошло, она по-прежнему пробирается к своему дому по изуродованной тропе, а соседи, во всяком случае ей так кажется, чувствуют свою полную безнаказанность.

Недалеко от владений ООО «Сигма плюс» на берегу Ладоги на искусственной насыпи расположилась яхта. Кажется, на острове привыкли жить на широкую ногу, явно не опасаясь надзорных органов.

С моей точки зрения, ситуация на острове Кильпола зашла так далеко, что просто отдельными судебными исками прокуратуры и проверками Россельхознадзора ничего не изменить. Суды могут длиться годами, и даже при наличии судебного решения не так просто заставить его исполнить. Тем временем, во всяком случае, по оценке жителей Тиурулы, количество нарушений законодательства растет в геометрической прогрессии. Граждане считают, что руководство национального парка предпочитает не видеть происходящей на острове вакханалии.

Я уверена, что пора создавать специальную межведомственную комиссию с привлечением правоохранительных органов, чтобы хотя бы определить масштаб нарушений на острове Кильпола. В противном случае еще немного - и вместо национального парка мы получим частный «заповедник».© «Петрозаводск говорит»