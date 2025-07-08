Совхоз «Толвуйский» нарастил объемы производства молока

Во вторник, 8 июля, руководство региона совершило рабочую поездку в Медвежьегорский район республики. В частности, Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил АО «Совхоз «Толвуйский». Как рассказал гендиректор предприятия Вячеслав Оськин, объем производства молока за 2024 год превысил 4,1 тыс. тонн.

– Сегодня мы делаем все, чтобы сохранить хозяйство в Толвуе, вкладываемся в его развитие. Предприятие пока требует бюджетной подпитки, много ручного труда, но видим позитивные изменения, животные в хорошем состоянии, дают молоко высшей категории. Продолжим работу над повышением рентабельности и ростом продуктивности коров. Здесь важна кормовая база с высоким содержанием сахара, белка и обменной энергии – для этого проводим в Заонежье мелиорацию пахотных земель. Благодарю сплоченный коллектив госпредприятия за работу.

– сказал Артур Парфенчиков.

По состоянию на 1 июля в хозяйстве насчитывается более 1,4 тыс голов крупного рогатого скота, в том числе более 780 коров. За первое полугодие произведено более 2,3 тыс. тонн молока, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года, план по реализации молока перевыполнен на 18%.

– Увеличение надоев молока произошло не за один день: мы начали работать с кормовой базой – это новые травы, энергия, протеин, необходимый коровам. Мы улучшили стойловые места, содержание коров, что также отразилось на их здоровье и качестве молока, обновили молокопровод и доильные аппараты,

– рассказал заместитель гендиректора совхоза Артем Мюллер.

В текущем году в «Толвуйском» провели яровой сев на площади 347 га, приобретено и внесено в почву 40 тонн минеральных удобрений. 9 июня предприятие приступило к заготовке кормов, по состоянию на 8 июля собрано более 6 тыс. тонн зеленой массы на силос, что составляет 42% от плана.

Кроме того, в сентябре прошлого года на предприятии впервые приступили к посеву озимых культур. С сорока гектаров в «Толвуйском» собрали 685 тонн зеленой массы на силос.

В 2024 году в АО «Совхоз «Толвуйский» проведены работы на 113 гектарах по реконструкции мелиоративной системы на участке «Калей ручей», сделано известкование почв на площади 100 га. В этом году проект по мелиорации будет продолжен уже на площади в 115 гектаров.

С руководством совхоза Глава Карелии обсудил планы по дальнейшей модернизации недействующих ферм. В решении этих задач будет использован опыт ведущих совхозов республики – Ильинского и Мегреги.

В завершении рабочей поездки в «Толвуйский» Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с трудовым коллективом совхоза и ответил на волнующие людей вопросы.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия