Петербуржцы заплатят штраф за брошенную продуктовую тележку

Молодые люди залезли на крышу электропоезда с продуктовой тележкой и бросили ее на встречные пути. Уголовное дело возбудили, суд назначил обоим правонарушителям крупные штрафы, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по ст. 267.1 УК РФ - совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Один из правонарушителей был несовершеннолетним на момент преступления.

Одному молодому человеку назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, другому – 250 тыс. рублей. © «Петрозаводск говорит»