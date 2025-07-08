Эксперты отметили доверчивость жителей Карелии

Эксперты отметили, что за этот год интернет-мошенники успели украсть 360,4 млн рублей у жителей Карелии. О печальной статистике сообщила "Карелия РБК".

За последнюю неделю мошенники успели обмануть 39 человек. Самая большая сумма, которая попала в руки аферистов, - 5,4 миллиона рублей. Чаще всего мошенники использовали социальные сети и сайты объявлений, чтобы украсть деньги.

Недавно жертвой стал карельский бизнесмен, который перепутал профиль коллеги с аферистом и отправил средства на сторонний счет. © «Петрозаводск говорит»