В Беломорске осудили горе-водителя

В Беломорском районном суде жителю Кеми вынесли приговор: ограничение свободы и выплата компенсации потерпевшей. Мужчина вел автомобиль, нарушив правила, и врезался в дерево, из-за чего пострадал пассажир.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд ограничил его свободу на 2 года.

Потерпевшая получила тяжелые травмы и потеряла трудоспособность. Суд удовлетворил ее исковые требования на общую сумму 605 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»