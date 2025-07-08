Фермеры постараются порадовать петрозаводчан сладкой клубникой

В столице Карелии на этой неделе откроется ярмарка садовой клубники «Земляничное лукошко» (0+). Об открытии ярмарки рассказали в карельском Минэке. Карельские фермеры, производители пищевой продукции и ремесленники постараются удивить урожаем ягод, изделиями и сувенирами петрозаводчан и гостей. Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 в створе Онежской набережной и проспекта Ленина. Ярмарка будет открыта с 11 июля и до 27 июля. На фестивале можно будет купить клубнику, садовые ягоды, варенье, джемы, лимонады, морсы, пастилу, мороженое, шоколад и другие сладости. 12 июля гостей ярмарки ждет развлекательная программа: хиты в исполнении саксофона; аквагрим в ягодной тематике; создание ягодной медовой свечи; приготовление кексов и роспись сумки для покупок. © «Петрозаводск говорит»