Горячая вода возвращается в Петрозаводск

АО «ПКС-Тепловые сети» с радостью сообщает, что уже в четверг горожане смогут отключить бойлеры и вернуться к комфортной жизни после двухнедельного останова горячего водоснабжения (ГВС). В 10:00 теплосети будут готовы к запуску, а дальше дело за управляющими компаниями: именно они отвечают за непосредственное подключение домов к ГВС.

В этом году сотрудники провели масштабную проверку городских теплосетей: в результате гидравлических испытаний было выявлено более 100 повреждений, из них около 50% были связаны с ГВС. Работы по их устранению будут выполнены согласно графику. Работники на период останова перешли на продленный график работы: бригады трудились даже в выходные дни.

Все силы были направлены на то, чтобы минимизировать количество аварий в отопительный сезон и не оставить жителей без горячей воды зимой, когда устранение аварий будет затруднено из-за погодных условий.

В районах Центр и Октябрьский впервые опробовали поэтапное отключение ГВС – подход заимствован у коллег из других регионов. Основная причина его использования – высокая изношенность и аварийность городских сетей. В 2024 году по этой причине порядка 200 домов не успели вовремя подключить к ГВС в связи с тем, что в процессе выявлялись новые повреждения.

Из-за высокого уровня износа труб, на полное обновление всех магистралей в городе требуется огромная сумма – более 15 миллиардов рублей, поэтому ремонт производился на наиболее аварийных участках.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» благодарит своих сотрудников за усиленную работу во благо любимого города, а жителей за понимание и терпение!

Фото сгенерировано ИИ