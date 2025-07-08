Страдать осталось недолго – через два дня в городе дадут горячую воду

Коммунальщики завершают проверку теплосетей и готовятся включить в Петрозаводске горячую воду. Долгожданный ресурс начнут давать с десяти часов утра 10 июля. А подключать дома к горячему водоснабжению будут уже управляющие компании. Коммунальщики выявили более 100 повреждений, половина из которых была связана с горячим водоснабжением. Их планируют устранять. Коммунальщики заявили, что на полное обновление изношенных труб в столице Карелии требуется более 15 миллиардов рублей.