В троллейбусах и автобусах вновь можно расплатиться по карте

Муниципальный перевозчик объявил об устранении массового сбоя, из-за которого 8 июля полдня невозможно было расплатиться по банковским картам в троллейбусах и автобусах Петрозаводска. Перевозчик просил жителей города брать для оплаты проезда наличные.

«Работа терминалов «СберТройки» в автобусах и троллейбусах нашего предприятия восстановлена в полном объеме», - сообщили в паблике «ПМУП «Городской транспорт». © «Петрозаводск говорит»