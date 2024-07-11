Продукция Карелии всерьез заинтересовала неожиданных инвесторов

В конце июня ровно двадцать лет назад в Нью-Йорке состоялась презентация Республики Карелия, на которой присутствовала официальная делегация – правительство Карелии и главы наших промышленных предприятий. Царила дружеская атмосфера, были решены многие экономические вопросы – а подробнее об итогах журналистам рассказали на брифинге.

Официальную делегацию карельских промышленников, возглавляемую Сергеем Катанандовым (он в те годы был Главой РК) забросило к берегам Нового Света, и там наши Колумбы открыли для себя одну очень важную вещь – они выяснили, что Карелия может производить то, что нужно там. А это означало развитие экономики и инвестиционных программ. Так что все ждали гостей из другого полушария.

И точно – представители двух компаний собирались к нам с визитом, так как их интересовало строительство заводов по глубокой переработке древесины на территории Пудожского района и в самом Петрозаводске (присматривались ко второй площадке ОТЗ). В 2004 году Америка покупала не много нашего леса – на 11 миллионов долларов в год. Но переговоры в Нью-Йорке должны были изменить ситуацию. Уже в августе оттуда ждали делегацию. И окончательные контракты будут подписаны, заверил Иван Шурупов, который тогда был заместителем ген.директора АК «Кареллеспром», а потом и вице-премьером правительства: «Общий объем инвестиций в данный лесозавод, по нашим оценкам, должен составить около 20 миллионов долларов».

Сумма впечатлила всех. Это полугодовой объем всех иностранных инвестиций в нашу республику. Планировалось, что полученная в результате совместной работы продукция пойдет не только в США, но и в районы Карелии. Оборудование для заводов американцы обещали привезти свое. Технологии у них были отработаны годами. В области строительства та же история – за год подрядчик с Манхэттена успевал выстроить 120-этажный небоскреб. Наши темпы были значительно ниже. «Мы за один год «Акватику» сделали, - привел пример Евгений Воскобойников, генеральный директор СК «Век», и добавил: А норвеги брались за два».

Зато американцы обещали научить наших специалистов строить модульные домики, которые неплохо смотрятся в сельской местности. Задумались и о том, чтобы у нас появился завод, который в год будет производить десять таких домиков – быстро и недорого. Переговоры об этом с бизнесменами из США собирались вести уже в июле.

...

В доме №11 по проспекту Ленина в тот день было жарко! В магазине «Крокус» прорвало трубу с горячей водой. Помещение затопило в считанные минуты. Аварийная служба, однако, не спешила предлагать помощь.

В самом центре города, в подвальном магазинчике в 9 утра прорвало трубу с горячей водой, которую подключили горожанам буквально накануне. За 15 минут уровень кипятка поднялся по щиколотку. Впрочем, измерять своей ногой этот уровень никто не стал. Пар в магазине стоял такой, как в настоящей турецкой сауне «хамам». Но запах там был отнюдь не эвкалиптовый.

Директор магазина Ольга Денисова немедленно связалась с аварийной службой. Она надеялась, что приедет машина с помпой и откачает воду. Но никто не приехал. Тогда все продавцы вооружились ведрами и ковшиками и принялись осушать бассейн.

«Мы обращались во все инстанции, аварийные службы ЖЭУ. Никаких особенно мер не предпринимали. Вода стояла до ступенек. То есть ступеньки были затоплены горячей водой», - рассказала Ольга Денисова. После этого приехали слесари-сантехники. Все вместе отправились в элеваторный узел, внимательно посмотрели на лопнувшую трубу и принялись объясняться с пострадавшими: «Мы работаем по плановым заявкам! Даже не по аварийным. И даже в аварийном случае я бы ничего с этой трубой не мог сделать. Я не сварщик, я не меняю трубы такого диаметра вручную».

А вот где в это время была аварийная служба – так и осталось загадкой. Магазин «Крокус» тогда занимался продажей всякой всячины для садоводов. После такого горячего душа их рассада грозила стать самой плодоносной.

Таким было 11 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.