Семья из Карелии пригрела бывшего зэка, но выгнала за лень и пьянство

Провалом закончилась попытка создать у нас в Карелии восстановительный центр для бывших заключенных. Это было ровно двадцать лет назад. Заключенные с трудом возвращались к нормальной жизни, даже когда им для этого создавали все условия. У авторов идеи помощи бывшим зэкам оптимизма поубавилось.

Два месяца назад семья предпринимателей из села Деревянное взяла на поруки бывшего заключенного. Анатолий, отсидевший за убийство, остался за время неволи без жилья, работы, поддержки родственников. Он был очень доволен, что его приютила чужая семья. Сам он сказал о своей родне так: «Внуки есть, полно. Но внукам нужен кошелек, а я бедный, без кошелька. Один зашел в гости, пришлось ему на жвачку все отдать».

Идея помощи была проста – за работу бывшие зэки получали еду и кров. Предприниматели даже не поинтересовались, за что тридцать лет сидел их работник. По принципу – лишь бы человек был работящий.

«У нас же пол-России все-таки там были, или собираются там быть, - отметила сердобольная предпринимательница из Деревянного Тамара Школа. - Такая у нас система. Это такие же люди, вполне нормальные, трудоспособные. И они еще много пользы могут принести. А если их выпустить просто за ворота, нигде не пригреть, это значит пойдут те же преступления. Должен кто-то подумать об этом».

Но вот познакомившись поближе со своим подопечным, в семье Школа изменили мнение. Им быстро пришлось узнать, что означает на тюремном жаргоне «делать лекало», то есть «изображать, что работаешь», тянуть время. У Анатолия не пошло плотницкое дело, работа в теплице, даже ловля рыбы: «Ездил два раза на рыбалку – рыба почему-то не ловится. То есть и это дело у него не идет. В конце концов эти сетки он или пропил или потерял, не привез их домой. Уехал на рыбалку, вернулся пьяный, без сеток, без рыбы». В результате такого горе-работника попросили уйти и зарабатывать на жизнь где-то в другом месте. И тот устроил забастовку. «Он лег под дверь, ливень на улице идет, лег на раскладушку и говорит – я сейчас повешусь здесь!»

Куда после этого подевался Анатолий, семья Школа не знала. Его определили в Дом ночного пребывания, но он там не появился.

«К сожалению, лица, находящиеся в исправительных учреждениях, заболевает такой «болезнью», как иждивение. Чем дольше человек сидит за решеткой, тем глубже в него входит эта болезнь. И безусловно, нам, обществу, очень трудно эту болезнь лечить. Это проблема государственная, проблема наша общая»,

- сказал Александр Гезалов, председатель попечительского совета УИН Минюста РФ по РК.

Однако, Тамара и Юрий Школа не отказывались от своей идеи создать реабилитационный центр для бывших заключенных. Просто теперь они собирались тщательнее подходить к отбору кандидатов. Найти таких людей предприниматели хотели с помощью знакомого православного священника, который служил в одной из петрозаводских колоний. Была у них надежда, что, если зэк верующий, значит, совесть еще не потерял.

А следом в нашей рубрике пойдет речь о месте, где когда-то было очень-очень много заключенных – а именно в печально известном лагере особого назначения «СЛОН». С 31 августа по 9 сентября в Соловецком музее-заповеднике гостила группа научных сотрудников музея-заповедника «Кижи». Они обсуждали проблемы жизнедеятельности уникальных исторических комплексов. Сразу после возвращения сотрудники музея подготовили необычный отчет о поездке. По их словам, Соловки – это природа, монастырь и люди, которые это природно-историческое богатство сохраняли. А проблем у сотрудников Соловецкого музея было много, и они были похожи на те, с которыми приходилось сталкиваться и сотрудника карельского музея.

«Это вопросы земельных отношений, вопросы отношений с церковью, вопросы по памятникам, по их границам. Эти вопросы волнуют оба музея»,

- сообщила Татьяна Незвицкая, заместитель директора музея-заповедника «Кижи».

На Соловках так же остро стояли вопросы реставрации исторических памятников, как и в Кижах. Все эти вопросы необходимо решать сообща, заявили карельские и архангельские ученые. Они уверяли: в результате такого сотрудничества будут созданы совместные программы по сохранению исторического наследия. А пока в результате поездки на Соловки научные сотрудники музея «Кижи» создали своеобразный творческий отчет о своей деятельности на северном острове – они открыли фотовыставку: «Выставка родилась под впечатлением от острова, и в ней участвовал материал, который собрали сотрудники музея на самом острове. То есть это и любительская фотосъемка, в которой передается природа острова. Архитектура. Впечатления от работы на острове».

Коллеги наших ученых из Соловецкого музея прислали на выставку один из своих планшетов, на котором рассказывалось об истории Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), обещали также прислать еще материалы о тех временах. Но сотрудники музея «Кижи» считали Соловецкий лагерь лишь одним из эпизодов богатой истории острова: «Природа и инженерная мысль монастыря». Кстати, пока наши карельские работники музея работали на Соловках, сотрудники Соловецкого музея работали на острове Кижи. Такой научный обмен обещали продолжать и далее.

Таким было 13 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.