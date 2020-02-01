Вопиющий случай произошел во время рейса троллейбуса в Петрозаводке

Вопиющая история стряслась в Петрозаводске во время утреннего рейса в троллейбусе ровно 20 лет назад. Всем хорошо известно о бедственном финансовом состоянии муниципального транспорта в те годы. Однако, водители и кондукторы страдали не только от задержек заработной платы и плохого состояния подвижного состава. Не меньше неприятностей им, оказывается, доставляли пассажиры. Об этом даже в мэрии ставили вопрос, мы писали недавно в нашей рубрике. В шесть утра 23-го января на первом троллейбусе из СКК «Центр» возвращались отдыхавшие там всю ночь напролет молодые люди. То ли им очень хотелось ощутить свежее дуновение ветра на лице при передвижении по городу, то ли просто места внутри не хватило, но предприняли они вот что. Водитель троллейбуса М.П.Соколова рассказала: «Перед поворотам увидела, что на впереди идущем троллейбус №323 молодежь буквально едет на крыше. Четыре человека. Когда стали разъезжаться с ним на проспекте Ленина, наверху оставалось уже двое, поскольку два человека вышли у Горбольницы. Наверху сидели две девицы».

Насколько благополучно они добрались домой, неизвестно. Зато известно, что для Марины Соколовой 23-е января оказалось очень неудачным днем. У железнодорожного переезда на Льва Толстого ее «шестерка», тоже набитая пьяной публикой из СКК, сломалась. Марина попыталась оживить свою машину, но пассажиры не захотели ждать, когда она поедет дальше и высыпали на улицу. Идти пешком им было лень, поэтому они попробовали остановить проходивший мимо троллейбус. «Они сдернули штанги, а троллейбус прибавил ходу, штанги пошли на отклонение, веревка тоже пошла вправо. Я так понимаю, что либо штангу мою левую зацепило, либо за леер зацепились веревки. И его сорвало с места вместе со штангой. То есть все три штанги пошли вверх. Веревка натянулась. У меня нога оказалась в кольце веревки. Веревка захлестнула ногу и меня потянула вверх. Я там хорошо, конечно, барахталась».

Из-за травмы ноги Марине пришлось вызывать «Скорую помощь». До сих пор водители утренних маршрутов вызывали только милицию. Правда, та не слишком спешила им на выручку. «Положение, конечно, ужасное, - заявил заместитель начальника Троллейбусного управления В.Е.Соколов. - Кондукторы боятся. Можете себе представить, что происходит в салоне, когда едет такая молодежь?!»

Как только не развлекалась молодежь по пути из СКК домой. И штанги оттягивала, и закрытию дверей препятствовала, и под колеса лечь пыталась. И даже дымовые шашки в кабину водителя кидала. Руководство ТУ было не намерено больше рисковать здоровьем водителей и кондукторов ради утреннего веселья молодежи. В УВД и администрацию Петрозаводска были направлены письма с просьбой организовать патрулирование набережной Варкауса милицией во время окончания танцев в СКК. И пересмотреть график работы этого «очага культуры».

А еще в те годы в городе наблюдались перебои с подачей тепла с некоторых котельных. Однако, несмотря на проблемы с отоплением на Ключевой и ударившие морозы до 30 градусов, в детских дошкольных учреждениях этого района впервые за многие годы удавалось поддерживать нормальную температуру. Детский сад №35 открылся в 1991 году. Его угораздило расположиться не только в холодном с точки зрения отопления районе города, но еще и на горке, открытой всем ветрам. Поэтому средняя температура в группах составляла обычно 14-15 градусов. Но в 2000 году проблема отопления почти не коснулась этого детского сада.

Его директор Т.В.Эйдельман сообщила: «В этом году по сравнению с прошлыми годами у нас намного теплее. Сказалось и то, что в начале учебного года сотрудники утеплили и окна, и двери. Своими силами мы сохраняем тепло». Тем не менее, «сочинский» проект здания давал о себе знать. Персонал учреждения всегда был в курсе, откуда ветер дует в буквальном смысле. В зависимости от его направления в комнатах колебалась и температура. Впрочем, в 2000 году она составляла в среднем 22 градуса.

«Температура, я считаю, нормальная. У нас даже в некоторых группах ребятки спят без маечек, потому что тепло. Мы проводим закаливающие процедуры с ребятами, оздоровительные мероприятия», - похвасталась директор. Поддерживать тепло помогали мастера «Авангарда» (того самого завода, от которого зависит отопление Ключевой), которые регулярно проверяли автономную систему отопления детсада. Более двух сотен его обитателей зачастую отогревались в группах после холодных квартир: «Конечно, родители жалуются. В некоторых домах Ключевой холодно, из-за этого детки болеют». В целом, как уверяли воспитатели детских садов города, в этом году отопительные проблемы их не коснулись.

Таким было 1 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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