Дочь украла у матери ювелирные украшения в Карелии

В отдел МВД России по Прионежскому району поступило заявление от жительницы одной из деревень, которая обнаружила, что из её дома пропала шкатулка с золотыми украшениями. Ущерб составил не менее 250 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к женщине никто из посторонних не заходил. Единственной гостьей была 27-летняя дочь, которая проживает в другом регионе. Она рассказала, что взяла у матери шкатулку с драгоценностями, так как находилась в трудном материальном положении. Вернувшись домой, подозреваемая сдала украшения в ломбард и получила около 400 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.