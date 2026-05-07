В клещах из Карелии обнаружили опасные экзотические вирусы

Клещей из ряда российских регионов исследовали ученые Северной столицы. В ходе масштабного исследования были обнаружены новые вирусы.

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера изучили 42 клеща таежного и европейского видом из Архангельской, Ленинградской и Псковской областей, Карелии и Санкт-Петербурга, которые были собраны с 2021 по 2023 год.

В клещах обнаружили вирус клещевого энцефалита, вирусы Мукава, Нуомин, Бэйцзинский наировирус и вирус Гакугса. Бэйцзинский наировирус, который наравне с Нуомином вызывает лихорадку и головную боль, но в отдельных случаях может привести к коме и летальному исходу. Азиатские вирусы Мукава и Гакугса пока рассматриваются как потенциально опасные, так как их патогенность требует дополнительного изучения. Выявленный на западе России вирус клещевого энцефалита относится не к европейскому, а к сибирскому субтипу, который в медицине считают более тяжелым. Также были найдены генетические последовательности четырех ранее неизвестных вирусов, пишет газета «Известия».

Ученые считают, что в клещах происходит обмен фрагментами генома между вирусами, это может привести к появлению новых вирусных форм.

По мнению российского биолога, стандартные тесты на энцефалит и боррелиоз не выявляют экзотические вирусы азиатского происхождения. В России разработан единственный тест на Нуомин. Для всех других возбудителей диагностика возможна только в рамках научных исследований, отметил эксперт. Биолог считает, что необходимо разработать новые тесты для выявления всех обнаруженных вирусов в популяциях клещей. Основной защитой пока является профилактика.

