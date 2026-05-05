Жертвами клещей в Карелии стали более 200 человек

Клещи проснулись и нападают на 15 территориях республики: Беломорском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском, Сортавальском округах и районах, а также в Костомукше и Петрозаводске.

С жалобами на присосавшихся клещей к медикам обратились 213 человек. Такие данные на 4 мая приводят в Роспотребнадзоре. Из 213 человек – 51 ребенок. В Петрозаводске зафиксированы 22 жалобы на клещей.

Клещей проверили, пока случаев боррелиоза и клещевого энцефалита не зарегистрировано. Что касается защиты, то прививку против клещевого энцефалита сделали 21 645 человек.

Напомним, первый случай атаки клеща в этом году произошел в Петрозаводске 28 марта, опасный паразит напал на восьмилетнего ребенка.

