Синоптики дали прогноз погоды на День Победы в Карелии

Прохладную погоду прогнозируют жителям Карелии на вторые майские праздники.

Из-за циклона погода 7 и 8 мая будет неустойчивой: местами ожидаются дожди, ночью на севере местами с мокрым снегом, температура воздуха будет ниже нормы, в ночные часы в пределах -3, +2, в дневные часы +8, +14 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре.

9 мая ожидается сухая, солнечная погода со слабым ветром, но будет весьма свежо, хотя в солнечную погоду днем воздух может прогреться до +10, +15 градусов. В Петрозаводске восточный ветер будет нести холод с Онежского озера, температура воздуха не превысит +11 градусов.

10 и 11 мая осадков не ожидается, но будет более облачно. Днем 12 мая с запада приблизится североатлантический циклон, 13 мая на большей части Карелии пройдут дожди, температурный режим войдет в норму.