05 мая 2026, 14:29
Женщина погибла в частном доме после прилета БПЛА на юге России
В Белгородской области местная жительница погибла из-за беспилотника
В Белгородской области женщина погибла 5 мая после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным чиновника, трагедия произошла в городе Шебекино. Дрон целенаправленно ударил по частному дому, местная жительница, находившаяся рядом со зданием, не выжила.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.