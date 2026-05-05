Женщина погибла в частном доме после прилета БПЛА на юге России

В Белгородской области женщина погибла 5 мая после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, трагедия произошла в городе Шебекино. Дрон целенаправленно ударил по частному дому, местная жительница, находившаяся рядом со зданием, не выжила.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.