05 мая 2026, 18:28
Балкон полыхает в 14-этажке в Петрозаводске
Двадцать человек тушат пожар на Ключевой
Фото МЧС Карелии
Вечером 5 мая в Петрозаводске вспыхнул пожар на Ключевой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, загорелся балкон на восьмом этаже в 14-этажном жилом доме по адресу улица Ключевая, 16. На месте в эти минуты работают семь единиц техники и 20 специалистов. В результате ЧП люди не пострадали.
Тушение возгорания продолжается. Причину пожара предстоит определить экспертам.
Ранее сообщалось о том, что велосипедист сбил двухлетнего ребенка на набережной в Петрозаводске и скрылся.