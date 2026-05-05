Балкон полыхает в 14-этажке в Петрозаводске

Вечером 5 мая в Петрозаводске вспыхнул пожар на Ключевой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, загорелся балкон на восьмом этаже в 14-этажном жилом доме по адресу улица Ключевая, 16. На месте в эти минуты работают семь единиц техники и 20 специалистов. В результате ЧП люди не пострадали.

Тушение возгорания продолжается. Причину пожара предстоит определить экспертам.

Ранее сообщалось о том, что велосипедист сбил двухлетнего ребенка на набережной в Петрозаводске и скрылся.